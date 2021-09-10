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أميركا تمدد الإعفاء من الترحيل لمهاجري 6 دول بينها السودان

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زحمة مهاجرين غير شرعيين على حدود المكسيك وأميركا
مهاجرون على حدود المكسيك والولايات المتحدة (أرشيفية)
أميركا وبايدن

أميركا تمدد الإعفاء من الترحيل لمهاجري 6 دول بينها السودان

التجديدات الخاصة بمهاجري دول السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا والسودان سوف تستمر حتى 31 ديسمبر 2022

واشنطن - رويترز

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أفاد إعلان، صدر الخميس، أن الولايات المتحدة ستمدد الإعفاء من الترحيل وتصاريح العمل الممنوحة لأكثر من 300 ألف مهاجر بها من السلفادور وهندوراس ودول أخرى من المسجلين في برنامج يُعرف باسم وضع الحماية المؤقتة.

وقالت إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة الأميركية إن التجديدات الخاصة بمهاجري دول السلفادور وهايتي وهندوراس ونيبال ونيكاراغوا والسودان سوف تستمر حتى 31 ديسمبر 2022، وهي مطلوبة بموجب عمليات التقاضي المستمرة بخصوص محاولات الرئيس السابق دونالد ترمب إنهاء معظم التسجيل في البرنامج.

وأضاف الإعلان الذي أصدرته إدارة خدمات المواطنة والهجرة أن "التمديد يضمن الامتثال المستمر لأوامر المحاكم المختلفة الصادرة عن محاكم اتحادية بالمقاطعات".

ولا يحتاج المستفيدون الحاليون، بموجب وضع الحماية المؤقتة، إلى دفع رسوم أو تقديم أي طلب للمحافظة على وضعهم الخاص حيث تمدد وثائقهم المتعلقة بهذا الوضع تلقائيا خلال الفترة المحددة.

وستُحبط هذه الخطوة بعض الديمقراطيين والنشطاء المؤيدين للهجرة الذين ضغطوا على إدارة الرئيس جو بايدن لتوسيع البرنامج ليشمل مئات ألوف المهاجرين الإضافيين بدلا من مجرد تمديده بالنسبة للمسجلين بالفعل.

ومنذ تولى بايدن منصبه في 20 يناير، منحت إدارته إعفاء من الترحيل لنحو 500 ألف مهاجر من فنزويلا وهايتي من خلال برنامج وضع الحماية المؤقتة. كما قدمت الإدارة حماية لألوف الأشخاص من ميانمار والصومال وسوريا واليمن.

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