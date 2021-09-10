أول مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الصيني منذ 7 أشهر        

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى، الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، هي الأولى بينهما منذ 7 أشهر، وذلك في محاولة لضمان عدم تحوّل "المنافسة" بين البلدين إلى "نزاع".

وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأميركية للصحافيين إنّه خلال المكالمة الهاتفية أبلغ بايدن نظيره الصيني أنّ الولايات المتّحدة تريد "أن يظلّ الزخم تنافسياً، وأن لا نجد أنفسنا في المستقبل في وضع ننجرّ فيه إلى نزاع غير مقصود".

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وأجرى مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" محادثات مع الجيش الصيني، وذلك للمرة الأولى منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير، مشيراً إلى أنها تركزت على إدارة المخاطر بين البلدين، بحسب ما كشف مسؤول أميركي في أواخر أغسطس.

وذكر المسؤول الأميركي أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الصين، تحدث مع الميجر جنرال الصيني هوانغ شوبنغ نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي. وأضاف المسؤول أن تشيس ركز على "إدارة الأزمات والمخاطر".

وتضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي.