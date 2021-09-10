.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أول مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الصيني منذ 7 أشهر        

  • الخط
This combination of file pictures created on June 08, 2021, shows US President Joe Biden (L) speaking at the Eisenhower Executive Office Building in Washington, DC on June 2, 2021; and Chinese President Xi Jinping speaking on arrival at Macau's international airport on December 18, 2019. (AFP)
بايدن والرئيس الصيني
أميركا و الصين

أول مكالمة هاتفية بين بايدن ونظيره الصيني منذ 7 أشهر

بايدن تحدث مع الرئيس الصيني على ضرورة تجنب الانجرار إلى نزاع

واشنطن - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى، الخميس، مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني شي جينبينغ، هي الأولى بينهما منذ 7 أشهر، وذلك في محاولة لضمان عدم تحوّل "المنافسة" بين البلدين إلى "نزاع".

وقال مسؤول كبير في الرئاسة الأميركية للصحافيين إنّه خلال المكالمة الهاتفية أبلغ بايدن نظيره الصيني أنّ الولايات المتّحدة تريد "أن يظلّ الزخم تنافسياً، وأن لا نجد أنفسنا في المستقبل في وضع ننجرّ فيه إلى نزاع غير مقصود".

علما الصين وأميركا
علما الصين وأميركا

وأجرى مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" محادثات مع الجيش الصيني، وذلك للمرة الأولى منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير، مشيراً إلى أنها تركزت على إدارة المخاطر بين البلدين، بحسب ما كشف مسؤول أميركي في أواخر أغسطس.

هذه أهم الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها قريبًا تكنولوجيا هذه أهم الهواتف الذكية التي سيتم إطلاقها قريبًا

وذكر المسؤول الأميركي أن مايكل تشيس، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الصين، تحدث مع الميجر جنرال الصيني هوانغ شوبنغ نائب مدير مكتب الجيش الصيني للتعاون العسكري الدولي. وأضاف المسؤول أن تشيس ركز على "إدارة الأزمات والمخاطر".

وتضع الولايات المتحدة مواجهة الصين في قلب سياستها للأمن القومي منذ سنوات، ووصفت إدارة بايدن المنافسة مع الصين بأنها "أكبر اختبار جيوسياسي" في القرن الحالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء شاهد.. مطعم يغرق في النيل والزبائن يتناولون طعام العشاء
زينة وأحمد عز مجدداً.. المحكمة تصدر حكمها في قضية مدرسة الطفلين زينة وأحمد عز مجدداً.. المحكمة تصدر حكمها في قضية مدرسة الطفلين
الأكثر قراءة
مراهق مراهق "آسيوي" اغتصب طفلة بريطانية في البحر أمام الآلاف
تغريدة تغريدة "الكلب" لأمل حجازي تثير ضجة بمصر.. والمفتي يدخل على الخط
انتشار فيديو لشباب انتشار فيديو لشباب "عراة" يرقصون على لمبات مكسرة بأحد شوارع القاهرة
وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي وفاة رجل الأعمال المصري البارز محمود العربي
عارض جانبي عصبي عارض جانبي عصبي "نادر جداً" لأحد لقاحات كورونا الشهيرة
أخيرا علماء يكتشفون: هذا هو السبب الرئيسي للسمنة أخيرا علماء يكتشفون: هذا هو السبب الرئيسي للسمنة
قبل أن تذهب
ما شروط الولايات المتحدة للاعتراف بطالبان؟
ما شروط الولايات المتحدة للاعتراف بطالبان؟
اكتشف المزيد