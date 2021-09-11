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البيت الأبيض: وقف رحلات تقل لاجئين أفغانا إلى أميركا مؤقتا

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Evacuee children wait for the next flight after being manifested at Hamid Karzai International Airport, in Kabul, Afghanistan, August 19, 2021. (Reuters)
من رحلات الإجلاء في كابل

البيت الأبيض: وقف رحلات تقل لاجئين أفغانا إلى أميركا مؤقتا

الإيقاف المؤقت للرحلات جاء بعد رصد 4 حالات إصابة بالحصبة

واشنطن - رويترز ، أسوشيتد برس

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قالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن الرحلات التي تقل لاجئين من أفغانستان إلى الولايات المتحدة أوقفت بشكل مؤقت بعد رصد 4 حالات إصابة بالحصبة.

وعلقت السلطات الأميركية جميع الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة المخصصة لنقل المواطنين الأفغان الذين تم نقلهم إلى قاعدتين رئيسيتين في الخارج بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة الصحية".

وحذر مسؤول أميركي من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير بالغ على عملية الإجلاء، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها أسوشيتدبرس، الجمعة.

ووفقا للوثيقة، فإن مصلحة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، أصدرت القرار بتوصية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، لوقف الرحلات القادمة من قاعدتين عسكريتين في ألمانيا وقطر.

وتجري الولايات المتحدة عمليات فحص وإجراءات أخرى للأشخاص الذين تم نقلهم إلى هذين الموقعين ومواقع أخرى بعد أن تم إجلاؤهم من أفغانستان.

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ويمثل تعليق الرحلات مشكلة جزئية للولايات المتحدة، لأن كثيرا ممن تم إجلاؤهم متواجدون في قاعد رامشتاين العسكرية بألمانيا منذ أكثر من 10 أيام، وهي المدة التي حددتها ألمانيا للسماح للولايات المتحدة باستخدام البلاد كموقع عبور.

وأفادت الوثيقة التي اطلعت عليها أسوشيتدبرس إن توقف الرحلات سيؤثر بشكل بالغ على العمليات في القاعدة الأميركية بألمانيا، وسيكون له "تأثير سلبي" على نحو 10 آلاف شخص تم نقلهم إلى رامشتاين، حيث يتواجد كثيرون منهم هناك منذ أكثر من 10 أيام ويعانون الإرهاق المتزايد.

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