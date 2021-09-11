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صحيفة أميركية تكذّب رواية البنتاغون حول الضربة الأخيرة بأفغانستان

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العامل إزمراي أحمدي الذي راح ضحية الضربة الأميركية
  • العامل إزمراي أحمدي الذي راح ضحية الضربة الأميركية
  • إزمراي أحمدي نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز
2 صور
العامل إزمراي أحمدي الذي راح ضحية الضربة الأميركية
العامل إزمراي أحمدي الذي راح ضحية الضربة الأميركية
إزمراي أحمدي نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز
إزمراي أحمدي نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز
أفغانستان وطالبان

صحيفة أميركية تكذّب رواية البنتاغون حول الضربة الأخيرة بأفغانستان

نيويورك تايمز تقول إن الضربة لم تؤدّ إلى مقتل إرهابي داخل سيارة مفخخة، بل أودت بحياة عامل في منظمة غير حكومية كان يحمل عبوات مياه

واشنطن - فرانس برس

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نشرت "نيويورك تايمز" New York Times، الجمعة، تحقيقا يتعارض مع رواية الجيش الأميركي حول الضربة الأخيرة التي نفّذها في أفغانستان، إذ قالت الصحيفة إن الضربة لم تؤدّ إلى مقتل إرهابي تابع لداعش داخل سيارة مفخخة، بل أودت بحياة عامل في منظمة غير حكومية كان يحمل عبوات مياه.

ودمرت الولايات المتحدة في 29 أغسطس، عبر شن غارة جوية، سيارة قالت إنها كانت محملة متفجرات، مؤكدة أنها أحبطت بذلك محاولة لتنظيم داعش لتفجير مطار كابل.

وكانت عائلة سائق السيارة، إزمراي أحمدي، قالت لوكالة "فرانس برس"، غداة الغارة الجوية، إن 10 أشخاص قُتِلوا جرّاءها، معظمهم أطفال.

مجموعة من الأفغان يتفقدون السيارة المدمرة عقب الضربة الأميركية
  • مجموعة من الأفغان يتفقدون السيارة المدمرة عقب الضربة الأميركية
  • من التلف الذي لحق بمنزل جراء الضربة الأميركية
  • من الدمار الذي أحدثته الضربة الأميركية
3 صور
مجموعة من الأفغان يتفقدون السيارة المدمرة عقب الضربة الأميركية
مجموعة من الأفغان يتفقدون السيارة المدمرة عقب الضربة الأميركية
من التلف الذي لحق بمنزل جراء الضربة الأميركية
من التلف الذي لحق بمنزل جراء الضربة الأميركية
من الدمار الذي أحدثته الضربة الأميركية
من الدمار الذي أحدثته الضربة الأميركية

وبحسب الصحيفة الأميركية، التي تستند إلى مقابلات وصور التقطتها كاميرات مراقبة، فإن تنقلات إزمراي أحمدي في اليوم الذي نُفّذت فيه الضربة، وهي تنقّلات اعتبرها الجيش الأميركي مشبوهة، كانت تحرّكات يقوم بها خلال يوم عمل عاديّ.

إزمراي أحمدي نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز
إزمراي أحمدي نقلاً عن صحيفة نيويورك تايمز

كما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، استنادًا إلى لقطات كاميرات مراقبة، إلى أن صندوق السيارة كان من دون شك مليئًا بعبوات مياه عمِل الرجل على نقلها إلى منزله.

وشككت الصحيفة أيضا، استنادا إلى مقابلات مع خبراء، في رواية الجيش الأميركي التي تفيد بأن الضربة الجوية قد تكون أدت أيضا إلى تفجير متفجرات مخزنة في صندوق السيارة.

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وعندما سئل عما توصلت إليه صحيفة "نيويورك تايمز"، قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، إن التحقيق مستمر، مشددا على أنه "لا يوجد جيش في العالم حريص (مثل الولايات المتحدة) على تجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

وأضاف في بيان مقتضب: "الضربة استندت إلى معلومات استخبارية جيدة، وما زلنا نعتقد أنها منعت تهديدا وشيكا لمطار" كابل.

وكان قُتل نحو 100 مدني و13 جنديا أميركيا في تفجير قرب مطار كابل في 26 أغسطس، هو الهجوم الأكثر دموية ضد قوات الولايات المتحدة منذ 2011 في أفغانستان والأكبر ضد الجيش الأميركي الذي ينفذه تنظيم داعش في أفغانستان.

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