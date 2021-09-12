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بايدن: القاعدة عادت ولكن لا يمكننا غزو كل بلد تظهر فيه

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U.S. President Joe Biden looks down as he delivers remarks about Afghanistan, from the East Room of the White House in Washington, U.S. August 26, 2021. (Reuters)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية- رويترز)

بايدن: القاعدة عادت ولكن لا يمكننا غزو كل بلد تظهر فيه

الرئيس الأميركي يتساءل: هل يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟

دبي- العربية.نت

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دافع الرئيس الأميركي جو بايدن عن قراره سحب قوات بلاده من أفغانستان، قائلا على هامش المراسم التي أقيمت في الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/سبتمبر، إن الولايات المتحدة لا يمكنها "غزو" كل بلد توجد فيه "القاعدة".

كما أضاف متحدثا إلى الصحافيين في شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت إحدى الطائرات الأربع التي خطفها عناصر القاعدة قبل 20 عاما، مساء أمس السبت "هل يمكن أن تعود القاعدة؟ نعم، لكنّني سأقول ذلك لكم، لقد عادوا بالفعل في أماكن أخرى".

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وتابع متسائلا "ما هي الاستراتيجية؟ هل يجب أن نغزو كل الأماكن التي توجد فيها القاعدة ونترك قواتنا هناك؟ فلنكُن جادين!".

موجة انتقادات شديدة

إلى ذلك، كرر الرئيس الأميركي الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان في 31 أغسطس، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس اليوم الأحد، أن محاولة توحيد الأفغان كانت خطأ.

تأتي تلك التصريحات وسط موجة انتقادات محلية ودولية لطريقة الانسحاب من أفغانستان وتوقيته، في حين يعتبر بايدن أن الأميركيين أنجزوا مهمتهم عبر قتل أسامة بن لادن مؤسس القاعدة وتحييد الشبكة أقله في قاعدتها الأفغانية.

أسامة بن لادن
أسامة بن لادن

كما تأتي فيما يمر بايدن بمرحلة سياسية صعبة وسط تراجع في شعبيته منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابل في 15 آب/أغسطس والإجلاء السريع لأكثر من 120 ألف شخص من أفغانستان في عملية عسكرية نظمها الجيش الأميركي.

لكن الرئيس الديمقراطي المخضرم البالغ 77 عاما قال إنه لا يشعر بالقلق من تراجع شعبيته.

يذكر أن التدخل الأميركي في أفغانستان بدأ بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، وأدى في النهاية إلى إدخال الولايات المتحدة في أطول حرب بتاريخها.

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