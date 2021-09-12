.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وثيقة هجمات سبتمبر تؤكد: لا دلائل على تورط السعودية

  • الخط
9/11 ap
هجمات سبتمبر (أرشيفية - أسوشييتد برس)

وثيقة هجمات سبتمبر تؤكد: لا دلائل على تورط السعودية

السعودية أكدت سابقاً أنها ترحب بنشر الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بتلك الهجمات

العربية.نت - وكالات

نشر في: آخر تحديث:

بعد سنوات من التكتم، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مساء أمس السبت، وثيقة من 16 صفحة رفعت عنها السرية مؤخرا تتعلق بالفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

ولم تقدم تلك الصفحات المنقحة جزئيا أي دليل على تورط الحكومة السعودية بأي شكل من الأشكال، في تلك الهجمات المروعة التي أوقعت حوالي 3 آلاف قتيل.

رئيس لجنة التحقيق: قرأت وثائق 11/9 حتى التي لم تُنشر ولم أجد فيها ما يدين السعودية أميركا هجمات 11 سبتمبر رئيس لجنة التحقيق: قرأت وثائق 11/9 حتى التي لم تُنشر ولم أجد فيها ما يدين السعودية

كما لم تجد لجنة حكومية أميركية أي دليل يفيد بأن السعودية مولت تنظيم القاعدة الذي وفرت له حركة طالبان الأفغانية ملاذا آمنا آنذاك، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الأحد، بناء على ما كشفته تلك الوثيقة.

ترحيب سعودي بنشر الوثائق

يذكر أن العديد من المسؤولين السعوديين الحاليين والسابقين، كانوا أكدوا مرارا أن لا علاقة للحكومة بتلك الهجمات الإرهابية.

كما شددت السفارة السعودية في واشنطن ببيان لها قبل أيام (8 سبتمبر)، أن المملكة تؤيد دوما الشفافية فيما يخص أحداث 11 سبتمبر، وترحب بنشر السلطات الأميركية الوثائق المنزوع عنها السرية المرتبطة بتلك الهجمات.

واعتبرت في حينه أن الوثيقة التي سيكشف عنها، كما التحقيقات السابقة ومنها لجنة 11 سبتمبر، لم تظهر أي دليل على الإطلاق يشير إلى أن حكومة المملكة أو أيا من مسؤوليها كانوا على علم مسبق بالهجمات الإرهابية أو كانوا متورطين بأي شكل من الأشكال في التخطيط لها أو تنفيذها.

(رويترز) هجمات 11 سبتمبر
(رويترز) هجمات 11 سبتمبر

يأتي الكشف عن تلك الوثيقة بعد أن أحيت الولايات المتحدة أمس، ذكرى مرور 20 عاما على تلك الفاجعة المروعة. فقد أحيا الرئيس الأميركي جو بايدن تلك المناسبة المريرة بزيارة كل موقع من مواقع تحطم الطائرات المخطوفة عام 2001، لتأبين ضحايا الهجوم المدمر.

يذكر أن الذكرى هذه السنة أتت بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب التي بدأتها القوات الأميركية في أفغانستان، قبل نحو 20 عاما للقضاء على تنظيم القاعدة الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر.

إلا أن بايدن أكد في حديث للصحافيين أمس، أن التنظيم الإرهابي لم ينته، وأنه ظهر في أماكن أخرى (غير أفغانستان)، إلا أنه شدد في الوقت عينه على أن بلاده لا يمكنها التدخل في كل بلد تظهر فيه القاعدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو نادر من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر.. كشفت عنه ناسا فيديو نادر من الفضاء لهجمات 11 سبتمبر.. كشفت عنه ناسا
تقرير صادم.. مشرفو واتساب يمكنهم قراءة رسائلك تقرير صادم.. مشرفو واتساب يمكنهم قراءة رسائلك
الأكثر قراءة
مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح مصر تكشف تفاصيل فيديو رقص عراة على شظايا مصابيح
صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة صورة الطبيب الذي أمر ممرضه بالسجود لكلبه في القاهرة
الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب الممرض الذي أمره طبيب مصري بالسجود لكلبه يكشف عن السبب
أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري أستاذ بالجامعة نهاراً وعامل بيتزا ليلاً.. قصة ملهمة لشاب مصري
إدمان وجنون وانتحار.. تصريحات صادمة للفنان المصري خالد الصاوي إدمان وجنون وانتحار.. تصريحات صادمة للفنان المصري خالد الصاوي
والدة مصري دشن هجمات 11 سبتمبر تشعر أنه حي وسيظهر والدة مصري دشن هجمات 11 سبتمبر تشعر أنه حي وسيظهر
قبل أن تذهب
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران في توقيت حساس.. لماذا؟
اكتشف المزيد