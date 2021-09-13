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واشنطن: 7 ملايين لمعلومات عن رئيس أمن حزب الله الخارجي

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عناصر من حزب الله (أرشيفية- أسوشييتد برس)
عناصر من حزب الله (أرشيفية - أسوشييتد برس)

واشنطن: 7 ملايين لمعلومات عن رئيس أمن حزب الله الخارجي

طلال حمية يعتبر مسؤولاً عن عمل خلايا الحزب في جميع أنحاء العالم

دبي- العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين عن مكافأة مقابل قيادي كبير في حزب الله. وأوضح برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية على حسابه على تويتر اليوم، أنه سيقدم مبلغا قدره 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن طلال حمية رئيس مكتب الأمن الخارجي لحزب الله المدعوم من إيران.

كما أضاف أن حمية يعتبر مسؤولاً عن عمل خلايا التنظيم الإرهابي في جميع أنحاء العالم.

وفي التفاصيل، أوضحت الخارجية أن الحزب يحتفظ بخلايا منظمة في جميع أنحاء العالم، فيما يتولى قسم الأمن الخارجي في حزب الله مسؤولية التخطيط والتنسيق بينها، فضلا عن تنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان.

كما أشارت إلى أن هجمات هذا المكتب استهدفت في المقام الأول إسرائيليين وأميركيين، إلا أنها لم تقدم أي معلومات عن تواريخ أو المواقع التي حصلت فيها تلك الاعتداءات.

يذكر أن برنامج المكافآت من أجل العدالة كان عرض أيضا الشهر الماضي (أغسطس 2021) مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد آخر في ميليشيا حزب الله يدعى خليل يوسف حرب، لضلوعه في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين.

وغالبا ما تعرض الولايات المتحدة مكافآت مقابل معلومات فعلية وموثوقة تقود إلى قيادات في تنظيمات إرهابية على رأسها حزب الله أو القاعدة وداعش.

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