"استجواب بلينكن" بشأن أفغانستان.. ما خطط التعامل مع طالبان؟

يمثل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أمام مجلس النواب اليوم الإثنين، ليدلي بشهادته بشأن مسألة الإنسحاب الأميركي من أفغانستان، كما سيمثل غداً الثلاثاء أمام مجلس الشيوخ.

وسيقوم الجمهوريون باستجواب بلينكن حول الإنسحاب من أفغانستان، وسيطالبونه بكشف أعداد الأميركيين الذي تم إجلاؤهم من هناك، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".

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كما سيستجوبون بلينكن حول خطط التعامل مع الأسلحة التي وقعت بيد طالبان، وحول تسلل "متطرفين" بين من تم إجلاؤهم من أفغانستان.

منع طالبان من الأصول المجمدة

وقال الموقع الإخباري، إن الجمهوريين سيطالبون الوزير الأميركي بمنع وصول الحركة إلى الأصول الأفغانية المجمدة، كما يسعون لمعرفة خطط التعامل مع طالبان وما إذا كانت واشنطن ستعترف بحكومتهم.

في المقابل، سيركز الديمقراطيون في "استجواب بلينكن" على اتفاق ترمب مع طالبان على الانسحاب.

وقررت الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها من أفغانستان، بعد 20 عاما من الحرب، التي بدأتها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

تحقيقات صارمة

وتسبب ذلك في تدهور الأوضاع في أفغانستان بوتيرة متسارعة أدت إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم، وبدء العديد من الدول إجلاء رعايها من أفغانستان.

فيما تعهدت لجان في الكونغرس يسيطر عليها الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن بإجراء تحقيقات صارمة حول النهاية الفوضوية لأطول حرب أميركية الشهر الماضي.

وألقت المعارضة الجمهورية باللائمة على الرئيس لكن الديمقراطيين قالوا إنهم سينظرون في العقدين اللذين استغرقتهما الحرب كاملين في ظل رؤساء من الحزبين.