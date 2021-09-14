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خطاب لبايدن في 21 سبتمبر الجاري من منبر الجمعية العامة

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WASHINGTON, DC - AUGUST 25: U.S. President Joe Biden speaks during a meeting about cybersecurity in the East Room of the White House on August 25, 2021 in Washington, DC. Members of the Biden cabinet, national security team and leaders from the private sector attended the meeting about improving the nation's cybersecurity. Drew Angerer/Getty Images/AFP
جو بايدن

خطاب لبايدن في 21 سبتمبر الجاري من منبر الجمعية العامة

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض الإثنين أنّ الرئيس جو بايدن سيلقي في 21 أيلول/سبتمبر الجاري خطاباً من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة، أكبر تجمّع دبلوماسي سنوي في العالم، عقدت العام الماضي، بسبب جائحة كوفيد-19، عبر الفضاء الافتراضي حصراً، أمّا هذا العام فسيشارك فيها بعض القادة حضورياً والبعض الآخر عبر الإنترنت.

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وحتى اليوم تبلّغت الأمم المتّحدة من حوالى 100 رئيس دولة وحكومة عزمهم على القدوم إلى نيويورك، وذلك وفقاً لقائمة مؤقتة بالمشاركين اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

شروط صحية صارمة

كما ستُعقد الاجتماعات هذه السنة وفقاً لشروط صحّية صارمة، إذ حُدّد العدد الأقصى لكلّ وفد داخل مقرّ الأمم المتحدة بسبعة أشخاص، في حين سيخفّض هذا العدد إلى أربعة أشخاص داخل القاعة العامة. وبالإضافة إلى هذا فإنّ أعضاء الوفود يجب أن يكونوا محصّنين ضدّ كورونا أو خضعوا لفحص مخبري أثبت خلوّهم من الفيروس.

وكانت الجمعية العامة اضطرّت في السنة الماضية إلى عقد مناقشتها العامة السنوية افتراضياً بسبب جائحة كوفيد-19. وبدلاً من أن يعتلي رؤساء الدول والحكومات منبرها في نيويورك لإلقاء خطاباتهم كما في كلّ عام، اضطرّوا يومها إلى تسجيل مقاطع فيديو لكلماتهم وإرسالها إلى المنظمة الدولية التي بثّتها عبر الشاشة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة

سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية

وبايدن سيدشّن من نيويورك سلسلة من الاجتماعات الدبلوماسية. ففي 24 أيلول/سبتمبر، سيستقبل بايدن في البيت الأبيض رؤساء وزراء كلّ من أستراليا والهند واليابان، في قمّة يعتزم من خلالها إحياء "الكواد" أو "الحوار الأمني الرباعي"، وهو تحالف تريد واشنطن تعزيزه لمواجهة طموحات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ولاحقاً، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر وبداية تشرين الثاني/نوفمبر، ستُعقد بحضور الرئيس الأميركي قمة مجموعة العشرين ثم القمة الدولية للمناخ.

وبعدها، في مطلع كانون الأول/ديسمبر، سينظّم بايدن في الفضاء الافتراضي "قمّة من أجل الديموقراطية" لم تتّضح حتّى الساعة قائمة المشاركين فيها

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