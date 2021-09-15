إدانة عائلة أميركية من أصل إيراني بخرق العقوبات

دانت محكمة في فلوريدا ثلاثة من سكان الولاية بالتآمر لخرق عقوبات إيران وجرائم أخرى.

فقد وجهت محكمة فيدرالية في ميامي إلى الثلاثة من سكان فلوريدا اتهامات بجرائم تتعلق بانتهاكاتهم للعقوبات الأميركية على إيران، وغسيل الأموال.

والمدعى عليهم محمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فايزة فقيهي (50 عاما) ويديرون شركة إكسبرس جين في فلوريدا.

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وبين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2020، تلقت Express Gene العديد من التحويلات من حسابات في ماليزيا والصين وتركيا بلغ مجموعها حوالي 3.5 مليون دولار.

وبعض الأموال المتلقاة تم استخدامها بواسطة Express Gene ومديريها لشراء معدات من الشركات المصنعة الأميركية وشحنها إلى إيران دون ترخيص من وزارة الخزانة الأميركية.

وكان فقيهي وبعد وصوله إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إيران، خضع للتفتيش من قبل ضباط الجمارك وحماية الحدود (CBP). وفقًا لوثائق الاتهام ، أثناء تفتيشه من قبل ضباط الجمارك وحماية الحدود ، أدلى فقيهي بتصريحات كاذبة ، بما في ذلك أنه لم يمارس مهنته في إيران أو أجرى أي نوع من الأبحاث في إيران.

وفي الواقع ، وفقًا للإفادة الخطية، كان فقيهي مديرًا لمختبر في جامعة شيراز للعلوم الطبية في إيران ويحمل اسمه: مركز فقيهي الطبي الجيني. بالإضافة إلى ذلك ، احتوت حقائبه على 17 قنينة من مواد بيولوجية غير معروفة مغطاة بأكياس ثلج ومخبأة تحت الخبز ومواد غذائية أخرى، وفقًا للإفادة الخطية. كانت جميع القوارير خاضعة للوائح.

من عام 2013 إلى عام 2020 تقريبًا، كان فقيهي أستاذًا مساعدًا في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة ميامي (UM)، كلية ميلر للطب. خلال هذه الفترة ، كان الباحث الرئيسي في العديد من منح المعهد الوطني للصحة (NIH) الممنوحة في فبراير 2013 وديسمبر 2016 ويونيو 2017. يُزعم أن Express Gene و Faghihi استلموا ودائع كبيرة خلال هذه الفترة، لكن لم يتم الإفصاح عنها على النحو المطلوب لنظام الإبلاغ عن تضارب المصالح المالي الخاص بـ UM أو المعاهد الوطنية للصحة.

وجميع المتهمين متهمون بالتآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة والتآمر لارتكاب غسيل أموال. وفاقي ومودريسي متهمان أيضًا بالتصدير غير القانوني للبضائع إلى إيران، وتهريب البضائع إلى خارج الولايات المتحدة. كذلك اتهموا بتهريب البضائع إلى الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة. كما تم اتهام فقيهي بالاحتيال الإلكتروني.