تهديد باستدعاء وزير الدفاع الأميركي إلى مجلس الشيوخ حول أفغانستان

هدد رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديموقراطي بوب مينينديز، الثلاثاء، باستدعاء وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بعد أن رفض الأخير حضور جلسة استماع بشأن انسحاب إدارة الرئيس جو بايدن من أفغانستان.

وذكر السيناتور الديموقراطي أنه قد يعارض حضور مرشحي البنتاغون بناءً على تغيب أوستن عن جلسة الثلاثاء، والتي تضمنت شهادة من وزير الخارجية أنتوني بلينكين.

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وقال مينينديز: "الحساب الكامل للرد الأميركي على هذه الأزمة لا يكتمل بدون وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، خاصة عندما يتعلق الأمر بفهم الانهيار الكامل للجيش الأفغاني الذي تم تدريبه وتمويله من قبل الولايات المتحدة".

وأضاف: "أتوقع أن ينتفع الوزير باللجنة في المستقبل القريب. إذا لم يفعل، فقد أفكر في استخدام سلطة استدعاء اللجنة لإجباره والآخرين على الشهادة".

ومن المقرر أن يدلي أوستن بشهادته أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ في 28 سبتمبر. وهذه اللجنة، إلى جانب نظيرتها في مجلس النواب، ذات الاختصاص الأساسي بشؤون البنتاغون في الكابيتول هيل، في حين تشرف لجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على وزارة الخارجية.

ويعكس التهديد باستخدام سلطة الاستدعاء من جانب مينينديز إحباطه من خروج الولايات المتحدة الفوضوي والمميت من أفغانستان، والذي وصفه يوم الثلاثاء بأنه "معيب بشكل قاتل" في تنفيذه ما يتطلب المساءلة.

وأضاف: "لقد أيدت قرار سحب جيشنا في نهاية المطاف من أفغانستان. ومع ذلك، فقد ركزت منذ فترة طويلة على كيفية مغادرة الولايات المتحدة مهمة، فعل الشيء الصحيح بالطريقة الخاطئة يمكن أن ينتهي إلى خطأ".

ولطالما كان مينينديز متشددًا في السياسة الخارجية، وغالبًا ما كان في خلاف مع أولئك في حزبه ، بما في ذلك الرئيس بايدن. وعلى سبيل المثال، اشتبك مينينديز وبلينكين خلال رئاسة باراك أوباما عندما كان بلينكن يعمل في صياغة الاتفاق النووي الإيراني والوفاق مع كوبا، وكلاهما عارضه مينينديز.

وسعى العضو الديمقراطي إلى استخدام جلسة الثلاثاء كوسيلة لفحص، ليس فقط أخطاء وزارة الخارجية، ولكن أيضًا القرارات الحاسمة التي اتخذها البنتاغون في الأسابيع والأشهر التي سبقت الانهيار السريع للحكومة الأفغانية على يد طالبان.

وعلق: "كشف هذا الانهيار السريع عن حقيقة أساسية، وهي أن الإدارات المتعاقبة كذبت على الكونغرس على مر السنين بشأن ديمومة المؤسسات العسكرية والحكومية الأفغانية وعلينا أن نفهم السبب".