حريق قرب مبنى الكونغرس.. وفيديو لتصاعد الدخان
النار اندلعت على سطح مبنى شاهق قيد الإنشاء
أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة الأميركية واشنطن، أنها تتعامل مع حريق في مبنى بالقرب من الكونغرس الأميركي.
Working Fire 7th &D Sts SW. fire on the roof of a hi-rise building under construction. pic.twitter.com/Himy32T2iw— DC Fire and EMS (@dcfireems) September 16, 2021
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وأفادت عبر حسابها في تويتر بأنه تم التعامل مع حريق اندلع على سطح مبنى شاهق قيد الإنشاء.
بدورها، مراسلة "العربية/الحدث"، بأن حريقاً نشب في مبنى سكني خلف مبني الكونغرس.
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