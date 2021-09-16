حريق قرب مبنى الكونغرس.. وفيديو لتصاعد الدخان

أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة الأميركية واشنطن، أنها تتعامل مع حريق في مبنى بالقرب من الكونغرس الأميركي.

Working Fire 7th &D Sts SW. fire on the roof of a hi-rise building under construction. pic.twitter.com/Himy32T2iw — DC Fire and EMS (@dcfireems) September 16, 2021

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وأفادت عبر حسابها في تويتر بأنه تم التعامل مع حريق اندلع على سطح مبنى شاهق قيد الإنشاء.

بدورها، مراسلة "العربية/الحدث"، بأن حريقاً نشب في مبنى سكني خلف مبني الكونغرس.