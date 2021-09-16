.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حريق قرب مبنى الكونغرس.. وفيديو لتصاعد الدخان

  • الخط
حريق الكونغرس
من فيديو الحريق

حريق قرب مبنى الكونغرس.. وفيديو لتصاعد الدخان

النار اندلعت على سطح مبنى شاهق قيد الإنشاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة الأميركية واشنطن، أنها تتعامل مع حريق في مبنى بالقرب من الكونغرس الأميركي.

وأفادت عبر حسابها في تويتر بأنه تم التعامل مع حريق اندلع على سطح مبنى شاهق قيد الإنشاء.

بدورها، مراسلة "العربية/الحدث"، بأن حريقاً نشب في مبنى سكني خلف مبني الكونغرس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
قبل أن تذهب
هل تدخلت واشنطن في سير عملية الانتخابات الروسية؟
هل تدخلت واشنطن في سير عملية الانتخابات الروسية؟
اكتشف المزيد