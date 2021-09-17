.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلينكن: الاتفاقيات الأخيرة مع إسرائيل خلقت فرصاً اقتصادية

  • الخط
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في روما (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

بلينكن: الاتفاقيات الأخيرة مع إسرائيل خلقت فرصاً اقتصادية

لقاء بين وزراء الخارجية بالذكرى الأولى لاتفاقيات التعاون بين إسرائيل ودول عربية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن بلاده ستساعد في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين.

إسرائيل: العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثمارا كثيرة الخليج العربي إسرائيل: العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثمارا كثيرة

وأضاف أثناء لقائه مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقيات التعاون التي أبرمتها الدول العربية الثلاث مع إسرائيل العام الماضي، أن واشنطن ستعمل على تعميق العلاقات بين إسرائيل والدول التي وقعت معها اتفاقيات السلام وتوسيع دائرتها.

كما اعتبر أن اتفاقيات السلام هذه أدت إلى خلق فرص اقتصادية جديدة. ورأى أن نتائج وعائدات تلك التفاهمات تظهر عبر تعميق العلاقات الدبلوماسية ونمو العلاقات الشعبية بين الأطراف الموقعة عليها.

ثمار كثيرة

جاء ذلك بعدما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، أن العلاقات مع الإمارات والبحرين حققت ثمارا كثيرة.

وأضاف في بيان أن تل أبيب ستواصل تطبيق اتفاقيات السلام، سعيا إلى شرق أوسط مستقر.

كما أكد أن بلاده ترحّب بالاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

استمرار التعاون

وأشار إلى أنها اتفاقيات غير مسبوقة تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط.

كذلك شكر قيادات الدولتين، والإدارة الأميركية التي عملت لإنجاح الاتفاقيات، مؤكداً على أن حكومته ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات، سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، بحسب البيان.

يذكر أن الإمارات وقعت اتفاق تعاون مع إسرائيل العام الماضي، وتلتها البحرين، ثم السودان وأخيراً المغرب.

وقد وقعت الإمارات وإسرائيل خلال الأشهر الماضية اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، عكست التزام الحكومتين بتنمية العلاقات الاقتصادية والتدفق الحر للسلع والخدمات، فضلا عن التعاون في مجالات إقامة المعارض، وتبادل الخبرات والمعارف، وزيارات الوفود، والتعاون بين الغرف التجارية، بالإضافة إلى مجال التقنيات الزراعية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى أزمة صحية مفاجئة تلم بكريم فهمي.. وصورة من المستشفى
كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً كوفيد طويل الأمد والأطفال.. دراسة تزف خبراً ساراً
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر جديد صادم عن فتاة المول المنتحرة بمصر.. صديقتها تكشف السر
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها بعد زواج أصالة.. طليقة العريس تخرج عن صمتها
حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن حرق زوجته أمام أطفالها ورفض إسعافها.. جريمة تهز الأردن
شركات تمنح هواتف شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!
قبل أن تذهب
ما علاقة كورونا بتراجع مواجهة كوارث تغير المناخ؟
ما علاقة كورونا بتراجع مواجهة كوارث تغير المناخ؟
اكتشف المزيد