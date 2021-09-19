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الكونغرس يكثف تحقيقاته حول أفغانستان.. وسيناتور بارز: هذه مجرد البداية

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Families begin to board a US Air Force Boeing C-17 Globemaster III during an evacuation at Hamid Karzai International Airport, Kabul, Afghanistan, August 23, 2021. (AFP)
خلال عمليات الانسحاب من أفغانستان - أرشيفية
أفغانستان وطالبان

الكونغرس يكثف تحقيقاته حول أفغانستان.. وسيناتور بارز: هذه مجرد البداية

السيناتور إنهوف: اللجنة ستجري "مراجعة منهجية" لقرار بايدن "الكارثي" وستستمر بطلب جلسات استماع مفتوحة مع كبار مسؤولي البنتاغون

واشنطن - بندر الدوشي

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يضاعف الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ من التزامهم بالتحقيق في القرارات التي أدت إلى انسحاب الرئيس جو بايدن "الكارثي" من أفغانستان، وسط تجنب الديمقراطيين إلقاء اللوم علنًا على بايدن وإدارته.

وظهر وزير الخارجية أنطوني بلينكن في جلستين ساخنتين أمام لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، ودافع خلالهما عن تصرفات إدارة بايدن وقرارها بسحب جميع القوات الأميركية بحلول 31 أغسطس، تاركًا وراءه آلاف الأميركيين حاملي البطاقة الخضراء والشركاء الأفغان.

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وصرح النائب الجمهوري مايكل ماكول، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب لشبكة "فوكس نيوز" الجمعة، أن بلينكن لم يدافع بشكل كاف عن قرارات الإدارة خلال جلسة الاستماع، وجدد تعهده بمواصلة الكشف عن "مأساة" الانسحاب من أفغانستان.

وأعلنت اللجنة هذا الأسبوع أن أعضاءها الجمهوريين استأجروا محققًا للانضمام إليهم للتحقيق في هذا الفشل المنهجي. وقال ماكول "آمل أن نكون قادرين على العمل معًا للتوصل إلى نتيجة دقيقة وتحديد كيفية تجنب هذه المأساة المطلقة".

من جانبهم، انتقد الديمقراطيون في مجلس النواب منتقدي بايدن، وألقوا باللوم على الإدارة السابقة في انسحابها المميت.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الديمقراطي غريغوري ميكس خلال جلسة الاستماع يوم الاثنين مع بلينكين، "إن فصل أنفسنا عن الحرب في أفغانستان لن يكون سهلاً على الإطلاق".

ويعمل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أيضًا على محاسبة مسؤولي إدارة بايدن الآخرين. وحتى الآن، كان بلينكن هو المسؤول الوحيد على مستوى مجلس الوزراء الذي أدلى بشهادته علنًا في الكابيتول هيل منذ الانسحاب، وهناك العديد من الأسئلة من المشرعين التي لا تزال دون حل.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري جيم ريش، إنه سيواصل دعوة مسؤولي إدارة بايدن للإدلاء بشهاداتهم، بما في ذلك وزير الدفاع لويد أوستن الذي رفض سابقًا دعوة اللجنة.

وأضاف: "للكونغرس دور إشرافي حيوي يلعبه في التحقيق في الانسحاب الكارثي من أفغانستان. للوصول إلى حقيقة ما حدث من خطأ ومنع حدوث مأساة مماثلة مرة أخرى، يجب أن يشهد مسؤولو الإدارة، بما في ذلك الوزير أوستن الذي رفض المجيء من قبل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ".

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وتابع "إن الكارثة في أفغانستان هي فشل مشترك بين الوكالات، ويجب أن نسمع من جميع المسؤولين المعنيين من أجل محاسبة الأشخاص المناسبين".

من جهته، قال السيناتور الجمهوري جيم إينهوف العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستجري "مراجعة منهجية" لقرار بايدن "الكارثي" وستستمر في طلب جلسات استماع مفتوحة مع كبار مسؤولي البنتاغون.

وقال: "هذه مجرد البداية وأتوقع أن تعقد لجنة القوات المسلحة العديد من جلسات الاستماع وجلسات الإحاطة حول هذا الموضوع. إن الشعب الأميركي، وأفراد خدمتنا في الماضي والحاضر، وحلفاءنا وشركاءنا في جميع أنحاء العالم، والأفغان الذين ساعدونا بشجاعة يستحقون الشفافية والمساءلة. لدينا الكثير من الأسئلة وسنواصل طلب جلسات الاستماع حتى نحصل على جميع الإجابات".

ووصف بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الانسحاب من أفغانستان بأنه "معيب وقاتل" خلال جلسة استماع للجنة مع بلينكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، وردد مينينديز خيبة الأمل لأن أوستن لم يقبل دعوة اللجنة للمثول إلى جانب بلينكن في جلسة الاستماع.

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