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نانسي بيلوسي تنتقد الرأسمالية: لم تخدم اقتصادنا كما ينبغي

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(أرشيفية من رويترز)
نانسي بيلوسي
أميركا وبايدن

نانسي بيلوسي تنتقد الرأسمالية: لم تخدم اقتصادنا كما ينبغي

رئيسة مجلس النواب الأميركي شجبت التحول التدريجي في العقود الأخيرة من مفهوم "رأسمالية أصحاب المصلحة" والذي سمح للأجور لكل من المديرين التنفيذيين والعمال بالارتفاع على أساس الإنتاجية إلى "رأسمالية المساهمين"

واشنطن - بندر الدوشي

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دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، السبت، المسؤولين الحكوميين إلى مواصلة تحسينات الرأسمالية التقليدية بحجة أن النظام الاقتصادي الأميركي الحالي أدى إلى انتشار عدم المساواة.

وقالت بيلوسي، خلال حدث افتراضي مع مركز أبحاث "تشاتام هاوس": "في أميركا، الرأسمالية هي نظامنا، إنها نظامنا الاقتصادي، لكنها لم تخدم اقتصادنا كما ينبغي.. وهكذا، ما نريد القيام به ليس الابتعاد عنها ولكن تحسينها والتأكد من أنها تخدمنا".

وشجبت بيلوسي التحول التدريجي في العقود الأخيرة من مفهوم "رأسمالية أصحاب المصلحة" والذي سمح للأجور لكل من المديرين التنفيذيين والعمال بالارتفاع على أساس الإنتاجية، إلى "رأسمالية المساهمين"، حيث تجاوزت تعويضات المديرين التنفيذيين نمو أجور العمال.

وفي يونيو الماضي، عينت بيلوسي أعضاء في لجنة مختارة لدراسة التفاوت الاقتصادي والعدالة في النمو، وتم تكليف اللجنة بالتوصية بالإجراءات المحتملة لمعالجة عدم المساواة في الثروة. وأضافت بيلوسي بالقول: "لا يمكن أن يكون لديك نظام ينبع فيه نجاح البعض من استغلال العمال واستغلال البيئة وغيرها، وعلينا تصحيح ذلك".

وتحدثت بيلوسي، وسط صدام مستمر بين الجمهوريين والديمقراطيين، حول مشروع قانون تسوية الموازنة بقيمة 3.5 تريليون دولار، والذي وصفه الرئيس جو بايدن بأنه محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي.

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ودعا بايدن وغيره من كبار الديمقراطيين إلى زيادة الضرائب على الشركات والأميركيين الأكثر ثراءً من أجل دعم البرامج الاجتماعية، وعارض الجمهوريون وبعض الديمقراطيين المعتدلين مشروع القانون، قائلين إنه مكلف للغاية ويمكن أن يضر الشركات وسط التعافي الهش من جائحة كوفيد-19.

وكرر بايدن دعوته لخطة الإنفاق، في خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحجة أن تدابير مثل الإصلاح الضريبي، ودعم رعاية الأطفال والتعليم المجاني، ضرورية لسد فجوة عدم المساواة التي تفاقمت خلال الوباء.

وقال بايدن "لقد ارتفعت ثروة المليارديرات بمقدار 1.8 تريليون دولار، إنه ببساطة ليس عدلاً".

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