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بايدن يلمح: سنفتح صفحة دبلوماسية في أفغانستان

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الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي، جو بايدن (رويترز)

بايدن يلمح: سنفتح صفحة دبلوماسية في أفغانستان

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن بلاده أنهت 20 عاماً من الوجود العسكري في أفغانستان، مشيراً إلى أنها تريد فتح "حقبة دبلوماسية" بعد نهاية الحرب هناك.

وأضاف في كلمة، اليوم الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى القوة العسكرية إلا كخيار أخير.

تقرير من إدارة بايدن للكونغرس: العقوبات دمرت الاقتصاد الإيراني  أميركا اقتصاد إيران تقرير من إدارة بايدن للكونغرس: العقوبات دمرت الاقتصاد الإيراني 

وأوضح أن على المجتمع الدولي العمل من أجل مواجهة خطر الإرهاب.

كذلك تطرق بايدن إلى مواضيع عدة في كلمته مثل جائحة فيروس كورونا وأزمة المناخ، حيث أكد أن الولايات المتحدة ستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي.

"لا نسعى إلى حرب باردة جديدة"

وبشأن الاتفاق النووي مع إيران، قال الرئيس الأميركي إن بلاده ستعود بالكامل إلى الاتفاق في حال قامت طهران بالمثل، لافتاً إلى التزام بلاده بعدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

وأضاف أن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى حرب باردة جديدة"، في إشارة للصين.

في موازاة ذلك، أوضح أن أميركا تسعى إلى مزيد من السلام والأمن للشرق الأوسط بأكمله.

وقال إن الدعم الأميركي لإسرائيل لا يزال راسخاً وإنه يؤمن بحل الدولتين مع الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الطريق لا يزال طويلاً أمام حل الدولتين.

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