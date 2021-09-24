.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكونغرس يوافق على فتح تحقيق حول كارثة الانسحاب من أفغانستان

  • الخط
من إجلاء القوات في مطار كابول
أفغانستان وطالبان

الكونغرس يوافق على فتح تحقيق حول كارثة الانسحاب من أفغانستان

يحتوي التشريع على عدة مطالب لمحاسبة الأشخاص والأسلحة المتروكة ويوجه البنتاغون بكشف التفاصيل حول كيف سيستمر في إخراج المواطنين الأميركيين المتبقين في أفغانستان

  بندر الدوشي - واشنطن 

نشر في: آخر تحديث:

وافق مجلس النواب يوم الخميس على نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي والذي يمنح موافقة كبيرة من الحزبين لفتح تحقيق مستقل في إخفاقات الولايات المتحدة في أفغانستان.

وحصل المشروع على موافقة 316 واعتراض 113 لصالح الإجراء، كما يتضمن التشريع موازنة دفاعية تصل إلى 768 مليار دولار، ويمثل الموافقة على التحقيق لحظة نادرة من الوحدة في الكونغرس على الكارثة الأفغانية، كما يعكس الإحباط المشترك للجمهوريين والديمقراطيين من القرارات التي أدت إلى خروج القوات الأميركية بشكل فوضوي من أفغانستان الشهر الماضي.

السيناتور أنهوف يوضح لماذا أميركا أقل أمانا الآن بعد الانسحاب من أفغانستان   أميركا أفغانستان وطالبان السيناتور أنهوف يوضح لماذا أميركا أقل أمانا الآن بعد الانسحاب من أفغانستان  

ويحتوي التشريع على عدة مطالب لمحاسبة الأشخاص والأسلحة المتروكة، ويوجه البنتاغون بكشف التفاصيل حول كيف سيستمر في إخراج المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء والأفغان الذين يتمتعون بوضع تأشيرة هجرة خاصة، والذين لم يتمكنوا من المغادرة خلال عملية الإجلاء التي استمرت 17 يومًا من مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

كما يأمر التشريع قادة الدفاع والاستخبارات بتوضيح كيف يخططون للحماية من التهديدات الإرهابية الصادرة من أفغانستان الآن بعد أن فقدت الولايات المتحدة بصمتها على الأرض وتعتمد فقط على قدرات "في الأفق" وهي القدرات التي أثبتت فشلها في الشهر الماضي عندما قتلت القوات الأميركية عامل إغاثة وعائلته في غارة بطائرة بدون طيار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية! مشروبات تسبب السرطان كنت تعتقد أنها صحية!
ترشيح منة شلبي لجائزة ترشيح منة شلبي لجائزة "إيمي"
الأكثر قراءة
أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب أتعاني من الشيب المبكر؟ نقص هذا الفيتامين قد يكون السبب
خبراء: العالم كله خبراء: العالم كله "قد" يصاب بـكورونا بالأشهر المقبلة
الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر الكويت تمنع تجديد إذن العمل إلا بعد إثبات هذا الأمر
"بابا اقتلني" صرخة تفطر القلوب.. طفل معنف يطلب الموت لإنهاء معاناته
عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا عالم فيروسات: هذه الفئة ليست معرضة للإصابة بكورونا
طالبان: سنعود لتنفيذ عقوبات الإعدام وقطع الأيدي بأفغانستان طالبان: سنعود لتنفيذ عقوبات الإعدام وقطع الأيدي بأفغانستان
قبل أن تذهب
ناجون يروون تفاصيل الفرار من طالبان: عشنا أحداث فيلم رعب
ناجون يروون تفاصيل الفرار من طالبان: عشنا أحداث فيلم رعب
اكتشف المزيد