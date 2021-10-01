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واشنطن: عقوبات بوجه أنقرة حال شراء أسلحة روسية مجدداً

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ويندي شيرمان (أرشيفية من فرانس برس)

واشنطن: عقوبات بوجه أنقرة حال شراء أسلحة روسية مجدداً

أردوغان كان أعلن أنه "غير متردد" بشأن شراء الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400" الروسية

دبي - العربية.نت

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شددت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، على أنه يجب على تركيا عدم اقتناء أي معدات عسكرية روسية.

وقالت شيرمان، الجمعة، إن تركيا ستواجه تبعات في حال شرائها دفعات جديدة من الأسلحة الروسية.

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"غير متردد"

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان أعلن في وقت سابق أنه "غير متردد" بشأن شراء أنقرة الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400" الروسية.

وأوضح أردوغان أن رفض واشنطن عودة أنقرة لبرنامج إنتاج طائرات "إف 35" الأميركية المتطورة لم يمنح بلاده أي خيار سوى اللجوء إلى روسيا، للحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي "إس 400".

(أرشيفية)
(أرشيفية)

جاءت هذه التصريحات في مقابلة مع شبكة سي.بي.إس نيوز الأميركية أذيعت الأحد.

يشار إلى أن الولايات المتحدة تقول إن الصواريخ إس-400 تمثل تهديداً لطائراتها المقاتلة طراز إف-35، ولنظم الدفاع الأشمل لحلف شمال الأطلسي، وفق رويترز.

عقوبات سابقة

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير و3 آخرين من العاملين بها في ديسمبر، في أعقاب حصول أنقرة على الدفعة الأولى من الصواريخ إس-400.

كما استمرت المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن تقديم دفعة ثانية، وأكدت واشنطن مراراً أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات أميركية جديدة.

(أرشيفية)
(أرشيفية)

وبدأت روسيا بتسليم "إس 400" إلى تركيا في 12 يوليو 2019، إذ وقعت موسكو وأنقرة اتفاق توريد "إس 400" في ديسمبر 2017، وتحصل تركيا بموجبه على قرض من روسيا لتمويل شراء "إس 400" جزئياً.

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