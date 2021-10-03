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اتهامات خطيرة لفيسبوك بالمساهمة في اقتحام مبنى الكونغرس 

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تعبيرية

اتهامات خطيرة لفيسبوك بالمساهمة في اقتحام مبنى الكونغرس

هل يشن فيسبوك ضربة وقائية ضد المبلغين عن المخالفات؟

بندر الدوشي - واشنطن 

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قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، نيك كليج في مذكرة داخلية إن موظفًا سابقًا سيتهم الشركة بالمساهمة في أعمال شغب مبنى الكابيتول الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وموقع اكسيوس.

ويبدو أن فيسبوك يشن ضربة وقائية ضد المبلغين عن المخالفات من خلال المذكرة التي تمت مشاركتها أيضًا مع Axios قبل مقابلة "60 دقيقة" على شبكة سي بي إس التي تبث يوم الأحد وقبل ظهورها المقرر في جلسة استماع لمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء.

وسيتم اتهام عملاق التكنولوجيا في برنامج "60 دقيقة" بالمساهمة في الاستقطاب في الولايات المتحدة كما كتب كليج ، نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، في المذكرة. ويقول كليج إن البرنامج "سيقترح أن الخطوات غير العادية التي اتخذناها لانتخابات 2020 قد تم تخفيفها في وقت مبكر جدًا وساهمت في الأحداث المروعة التي وقعت في 6 يناير في مبنى الكابيتول".

وستكشف الشاهدة والموظفة السابقة في فيسبوك في برنامج "60 دقيقة" عن المزاعم بناءً على آلاف الصفحات من البحث الداخلي الذي قدمته الشاهدة ، وفقًا لشبكة سي بي إس.

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وتدعي الشهادة أنها تستطيع "إثبات أن فيسبوك يكذب على الجمهور والمستثمرين حول فعالية حملاته للقضاء على الكراهية والعنف والمعلومات المضللة من منصاته" وبحسب شبكة سي بي إس واجه موقع Facebook انتقادات بشأن أبحاثه الداخلية حول التأثير السلبي لـ Instagram على الفتيات المراهقات بعد أن تم تسريب مجموعة من الوثائق إلى صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال كليج: "ما هو موجود ببساطة لا يدعم فكرة أن Facebook ، أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام ، هي السبب الرئيسي للاستقطاب في أميركا.

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