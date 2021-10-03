واشنطن: دعمنا للسودان يعتمد على التزامه بالنظام الانتقالي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن زيارة مبعوث واشنطن الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، إلى الخرطوم تأكيد لالتزام الولايات المتحدة بالانتقال السياسي في السودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، السبت، إن "فيلتمان أكد أن دعمنا للسودان يعتمد على التزامه بالنظام الانتقالي".

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كما أضاف أن "فيلتمان شجع قادة السودان على تحمل مسؤولياتهم وطمأنة شعبهم"، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التطورات في السودان عن كثب.

أهمية تعاون الأطراف

يذكر أن فيلتمان كان زار السودان في الفترة من 28 سبتمبر الفائت إلى الأول من أكتوبر الحالي. والتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الأربعاء الماضي.

وشدد المبعوث الأميركي خلال اللقاء على أهمية تعاون الأطراف "لسلاسة الانتقال ولبقاء السودان ضمن موقعه في المنظومة الدولية"، وفق ما أفاد مكتب حمدوك في بيان.

كما أكد أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها السودان في 21 سبتمبر الفائت وجدت "الإدانة الكاملة" من قبل الإدارة والكونغرس الأميركيين، مجدداً دعم بلاده للحكومة السودانية التي يقودها مدنيون "في تثبيت الفترة الانتقالية والوصول لنهايتها بالتحول المدني الديمقراطي والانتخابات".

الأوضاع استقرت

من جانبه قال حمدوك إن الأوضاع استقرت عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة، مشدداً على أهمية أن يعمل جميع شركاء الفترة الانتقالية كيد واحدة لإنجاح الانتقال المدني الديمقراطي بسلام.

وأوضح أهمية الدعم الدولي لإكمال متطلبات المرحلة الانتقالية، ودعم استكمال السلام، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ بنود "اتفاق جوبا" للسلام.

انتخابات حرة ونزيهة

إلى ذلك التقى فيلتمان الخميس الماضي رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأعلن المبعوث الأميركي أن "الولايات المتحدة ستواصل دعمها للحكومة الانتقالية والشعب السوداني إلى حين الوصول لانتخابات حرة ونزيهة وتكوين الحكومة المدنية التي يرتضيها الشعب السوداني".

حماية الفترة الانتقالية

بدوره أكد البرهان التزام وحرص القوات المسلحة على حماية الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي في البلاد من أي معوق خلال هذه الفترة، وفق بيان لمجلس السيادة.

كما شدد على "أهمية إشراك القوى السياسية المؤمنة بالتحول الديمقراطي في العملية السياسية بالفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حرة نزيهة تأتي بحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني". كذلك عبّر عن أمله في استمرار الدعم الأميركي لحكومة الفترة الانتقالية.