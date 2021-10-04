بعد فوضى الانسحاب من أفغانستان.. ترمب فكر بإعلان ترشحه للانتخابات

مع وصول الاضطرابات في أفغانستان إلى ذروتها في أغسطس بعد الانسحاب الكارثي من هناك، بدأ دونالد ترمب التحدث مرة أخرى مع المستشارين حول ما إذا كان يجب أن يعلن على الفور حملته الرئاسية لعام 2024. لكنهم ردوا عليه بالحث على الصبر وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات تحدثوا لواشنطن بوست. كما كشفت الصحيفة عن نية جو بايدن بالترشح لولاية ثانية.

وجادل مستشارو ترمب بأن الإعلان من شأنه أن يجبر على إعادة خلط نظام جمع التبرعات الذي تم تشكيله حديثًا، وقد يعقد قدرته على الظهور على شاشات التلفزيون دون تفعيل قواعد زمنية متساوية مع المرشحين الآخرين.

مادة اعلانية

الانتخابات النصفية

وكان بعض مستشاريه قلقين من أن الديمقراطيين قد يستخدمون إعلانه في جهودهم لتأطير الانتخابات النصفية حول ترشيحه، مما قد يعزز إقبالهم ويعيق خططه إذا فشل الجمهوريون في العام المقبل. كما جادل المستشارون بأنه يمكن أن يكون أكثر فعالية في انتخاب الجمهوريين ذوي التفكير المماثل العام المقبل، إذا لم يعلن ترشحه بشكل رسمي.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على المحادثات: "كانت النقطة الأكبر التي وصلنا إليها هي أنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية في انتخابات التجديد النصفي إذا لم نستعد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ".

ونجح الجدال في كسب ترمب، في الوقت الحالي على الأقل. وبدلاً من إعلان حملته الرئاسية، استقر ترمب 75 عامًا على استراتيجية الغمزات والإيماءات. وقالت كيليان كونواي، كبيرة مستشاري البيت الأبيض السابق لترمب الذي شغل منصب مدير حملته في عام 2016: "إنه يُبقي ضمنيًا على إشعار أنه لا أحد يستطيع تحريك عضلة كبيرة حتى يقرر ما يفعله". لقد كان هناك تحول من النية للترشح إلى الإلحاح وهو يراقب برعب الإخفاقات العديدة لهذه الإدارة".



وعاد ترمب إلى السفر على طول البلاد لحضور التجمعات بما في ذلك التجمع المخطط له يوم السبت في ولاية أيوا المصمم ليبدو متطابقًا مع أحداث حملته.

وبحسب الصحيفة "ترمب يجمع الأموال بنفس التكتيكات العدوانية على الإنترنت التي استخدمها خلال حملته الأخيرة - وهي خطوة غير مسبوقة لرئيس سابق بالرغم من انقطاع ترمب عن Facebook وTwitter.



وأشار استطلاع غير رسمي شمل 13 من مستشاريه الحاليين والسابقين في الأيام الأخيرة إلى أن 10 يعتقدون أنه سيترشح، وقال اثنان إنها خدعة علاقات عامة وقال آخر إنه غير متأكد.

قوانين تمويل الحملات الانتخابية

قال ترمب في 11 سبتمبر عندما سئل عما إذا كان سيكون مرشحًا للرئاسة مرة أخرى: "ليس من المفترض أن نتحدث عن ذلك بعد، من وجهة نظر قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وهي بصراحة سخيفة". "لكن أعتقد أنك ستكون سعيدًا، واسمحوا لي أن أضعها على هذا النحو".

لكن بين بعض الجمهوريين هناك محاولة أخرى لترمب مدعاة للقلق، حيث أظهرت استطلاعات الرأي العامة باستمرار أنه يكافح من أجل كسر نسبة 45% من التأييد في جميع أنحاء البلاد، في حين أن استطلاع الحزب الجمهوري الداخلي هذا العام وجد دعمًا لترشيحه يحوم حول 40%.

وبحسب التقارير فإن تواجد ترمب يساهم في إبعاد الناخبين في الضواحي وهي مجموعة حاسمة وفقًا للاستراتيجيين في الولايات المتأرجحة.

ووفقًا لأربعة خبراء استراتيجيين ومسؤولين، أخبر العديد من كبار المانحين للحزب الاستراتيجيين وقادة الحزب بأنهم يريدون مرشحًا غير ترمب. ولم يركز جزء من النقاش داخل الحزب على شعبية ترمب الإجمالية، ولكن على ما إذا كان قد يواجه مشكلة في إقناع الجمهوريين في عام 2024 بأنه الأنسب ليكون مرشح الحزب للمرة الثالثة.

قال بوب فاندر بلاتس، الرئيس التنفيذي لشركة Family Leader ، وهي مجموعة مسيحية مقرها ولاية آيوا تستضيف مرشحين محتملين: "لديه قاعدة مخلصة عميقة وملتزمة". "ولكن حتى في تلك القاعدة الموالية العميقة والملتزمة، هناك الكثير ممن لا يعتقدون أن ترمب يجب أن يترشح مرة أخرى".