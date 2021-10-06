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إصابة 4 في إطلاق نار بمدرسة في تكساس.. واعتقال المهاجم

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مكان الهجوم (Arlington PD)
مكان الهجوم (Arlington PD)

إصابة 4 في إطلاق نار بمدرسة في تكساس.. واعتقال المهاجم

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشرطة إن السلطات ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما فيما يتعلق بحادث إطلاق نار في مدرسة ثانوية في تكساس أسفر عن إصابة أربعة بعد شجار نشب في فصل دراسي صباح الأربعاء.

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وقالت الشرطة إن المشتبه به الذي فر من مدرسة تيمبرفيو الثانوية في أرلنجتون جرى اعتقاله بعد مطاردة قصيرة وستوجه له ثلاثة اتهامات بالاعتداء الشديد بسلاح مميت.

المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً
المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً

كذلك أضافت أن اثنين على الأقل من المصابين الأربعة أصيبا بأعيرة نارية ولا يزال أحدهما في حالة حرجة.

جدير بالذكر أن العام الحالي شهد ما لا يقل عن 101 حادث إطلاق نار في مدرسة أمريكية مما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة 56 آخرين.

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