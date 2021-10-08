بانون يرفض المثول أمام لجنة الكونغرس المختصة بالتحقيق في أعمال الشغب

لا يخطط ستيفن بانون، الخبير الاستراتيجي السابق في البيت الأبيض، للامتثال لأمر استدعاء من اللجنة التي تحقق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، وفقًا لشبكة CNN بعد تقارير عن نصحه الرئيس السابق دونالد ترمب وثلاثة مساعدين سابقين آخرين بمخالفة أوامر المشرعين.

وكان منتصف ليل الخميس هو الموعد النهائي لبانون وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز للامتثال لمذكرات الاستدعاء المرسلة في 23 سبتمبر.

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كما تم إرسال مذكرات استدعاء إلى دان سكافينو مساعد ترمب للاتصالات، وكاشياب باتيل مسؤول في وزارة الدفاع بالوكالة آنذاك للوزير كريستوفر ميللر والموظف السابق في البيت الأبيض.

ووفقًا لشبكة CNN، نبه بانون اللجنة إلى أنه لا يخطط للامتثال لأمر الاستدعاء. ورد ميدوز أيضًا على اللجنة، لكن طبيعة رده لم تكن واضحة.

ووفقًا لرسالة راجعتها بوليتيكو يوم الخميس، قال ترمب للرجال إنه سيطعن في الأمر أمام المحكمة، بحجة أنهم يمثلون انتهاكًا للامتياز التنفيذي، الذي يمكن أن يحمي موظفي البيت الأبيض من الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس.

وجاء في الرسالة أن "الرئيس ترمب مستعد للدفاع عن هذا الامتياز الأساسي في المحكمة".

وفي حديثه مع الصحافيين أواخر الشهر الماضي، أعرب النائب الديمقراطي جايمي راسكين عن شكوكه في أن ترمب سيكون قادرًا على الانتصار في المحكمة، واصفًا حجة الرئيس السابق بأنها "خارج القاعدة".

ومما يزيد من التعقيدات بالنسبة للجنة أنه من الواضح أنها كانت غير قادرة على الوصول إلى سكافينو مساعد ترمب للاتصالات في البيت الأبيض من أجل استدعائه للمثول أمام اللجنة وفقًا لشبكة CNN.