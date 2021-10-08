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بعد تقرير عن استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة.. واشنطن تحذر إثيوبيا

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Wearing protective nose and mouth masks, a response team waits for passengers to disembark from an Ethiopian Airlines flight at the N'Djili International Airport in Kinshasa on August 15, 2020, as travel restrictions due to the novel coronavirus, COVID-19, pandemic are lifted. The Democratic Republic of the Congo (DRC) reopened its airspace on August 15, 2020, closed for five months due to COVID-19, to allow a first commercial flight at the Ndjili airport in Kinshasa, AFP journalists confirmed. More than 200 passengers traveled on an Ethiopian Airlines company plane to and from Addis Ababa.Before boarding the plane, they took the temperature of each passenger, after having necessarily washed their hands with chlorinated water.
طائرة تابعة للطيران الأثيوبي
نزاع تيغراي

بعد تقرير عن استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة.. واشنطن تحذر إثيوبيا

مسؤول أميركي رفيع: "تلك الإدعاءات خطيرة للغاية، وذلك قد يشكل انتهاكا محتملا لاتفاقية شيكاغو (حول الطيران المدني الدولي). ويتعارض استخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية مع القواعد ويعرض طائرات الركاب حول العالم للخطر"

العربية.نت

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حذر مسؤولون أميركيون إثيوبيا من أن واشنطن قد تفرض عقوبات عليها في حال تأكدت صحة التقرير حول استخدام طائرات الخطوط الجوية الإثيوبية لنقل الأسلحة.

ونقلت قناة "سي إن إن" CNN الأميركية عن مسؤول أميركي رفيع القول إن "تلك الادعاءات خطيرة للغاية، وذلك قد يشكل انتهاكا محتملا لاتفاقية شيكاغو (حول الطيران المدني الدولي). ويتعارض استخدام الطائرات المدنية لنقل المعدات العسكرية مع القواعد ويعرض طائرات الركاب حول العالم للخطر".

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تمتنع عن استخدام كافة الأدوات التي تمتلكها لوقف النزاع في إثيوبيا، بما في ذلك فرض عقوبات على المسؤولين عن النزاع.

نازحون من تيغراي
  • نازحون من تيغراي
  • نازحون من تيغراي
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نازحون من تيغراي
نازحون من تيغراي
نازحون من تيغراي
نازحون من تيغراي

وقال: "لدينا قدرات لفرض العقوبات ونحن مستعدون لاستخدامها والأدوات الأخرى المتوفرة دليلنا ضد أولئك الذين يتسببون بإطالة أمد المأساة في تيغراي".

وأشار مسؤول آخر إلى أن البيت الأبيض يدرس ما جاء في التقرير، مضيفا أنه إذا كان ذلك صحيحا، فهذا "يثير القلق، وأن إثيوبيا تخاطر بسعمة خطوطها الجوية الوطنية".

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وكانت قناة "سي إن إن" قد أفادت، الأربعاء، بأن السلطات الإثيوبية استخدمت طائرات الخطوط الجوية الوطنية لنقل الأسلحة من وإلى إريتريا في الأشهر الأولى من النزاع في إقليم تيغراي الذي تسبب بأزمة إنسانية حادة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إنها تلتزم التزاما كاملا بجميع القواعد الوطنية والإقليمية والدولية الخاصة بالطيران، ولم تنقل أي سلاح أو عتاد عسكري على متن طائراتها.

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