.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تركيا تتهم واشنطن بدعم الإرهاب بسوريا وتصف سياستها بالخاطئة

  • الخط
Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu attends a press conference in Ankara, Turkey, August 25, 2020. Turkish Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE.
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
التدخل التركي

تركيا تتهم واشنطن بدعم الإرهاب بسوريا وتصف سياستها بالخاطئة

وزير الخارجية التركي: واشنطن تقدم دعماً كبيراً لوحدات حماية الشعب الكردية وذلك يشكل جريمة بموجب القانون الأميركي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الولايات المتحدة إلى "التخلي عن سياساتها الخاطئة"، وذلك تعليقاً على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن تمديد "حالة الطوارئ بشأن سوريا" وتوجيهه انتقادات إلى أنقرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، بعد اجتماعهما الثنائي في أنقرة، اليوم السبت.

وتطرق تشاووش أوغلو إلى القرار المذكور والعبارات التي تستهدف تركيا، وقال: "في الواقع لا تقول واشنطن الحقيقة عند إرسال خطاب إلى الكونغرس أو تقديم معلومات للشعب الأميركي".

الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أرشيفية)

وأكد أن واشنطن تقدم دعماً كبيراً لوحدات حماية الشعب الكردية، مبيناً أن ذلك يشكل جريمة بموجب القانون الأميركي.

واعتبر أن الغرض من وجود الأميركيين في سوريا "ليس مكافحة داعش"، مضيفاً: "نحن قاتلنا ضد داعش".

وذكر أن سياسات الولايات المتحدة الخارجية، خاصةً في سوريا والعراق، "اتخذت دون خطة أو تبصر". وأردف أن آثار تلك السياسات غير المخطط لها تظهر في أفغانستان والعراق.

وقال إن واشنطن "تدعم تنظيماً إرهابياً انفصالياً يحاول تقسيم سوريا"، في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية.

مقاتلون أكراد في سوريا (أرشيفية)
مقاتلون أكراد في سوريا (أرشيفية)
الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عن الناشط كافالا العرب والعالم تركيا وأوروبا الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عن الناشط كافالا

وتابع: "بدلاً من اتهام تركيا، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن سياساتها الخاطئة هذه، وعليها التصرف بصدق أكثر مع الشعب الأميركي والكونغرس".

ومؤخراً، قرر بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر 2019 بشأن سوريا عاماً آخر.

واتهم بايدن تركيا "بتقويض جهود مكافحة داعش" من خلال عملياتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين اقتصار العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين بجرعتين
بدون مكملات.. 3 أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا بدون مكملات.. 3 أسرار لتقوية مناعتك طبيعيا
الأكثر قراءة
بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية بدءاً من أول نوفمبر.. تعديلات على استحقاق ضريبة القيمة المضافة بالسعودية
بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب بعد شهر من واقعة هزت مصر.. الحكم على طبيب "السجود للكلب"
طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا طبيب تنكر كامرأة وشوّه ريم العلوي بالأسيد في انجلترا
تعرف إلى جوازات السفر الأقوى لسنة 2021.. ماذا عن بلدك؟ تعرف إلى جوازات السفر الأقوى لسنة 2021.. ماذا عن بلدك؟
عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك عراقي اشترى لامبورغيني وقادها بتهور.. فصادرتها الدنمارك
الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً الإمارات.. تأشيرات سياحة لـ 5 سنوات بهذا الشرط الميسر جداً
قبل أن تذهب
الصراع بين الصين وتايوان يصل لأعلى مستوى
الصراع بين الصين وتايوان يصل لأعلى مستوى
اكتشف المزيد