بايدن يناقش الوضع في أفغانستان مع قادة مجموعة العشرين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش الوضع في أفغانستان مع قادة مجموعة العشرين، الثلاثاء، بما في ذلك التهديدات التي يمثلها تنظيم "داعش- ولاية خراسان".

وأضاف البيت الأبيض أن القادة أعادوا التأكيد أيضا على التزامهم بتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني مباشرة من خلال منظمات دولية مستقلة.

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وفيما انطلقت، الثلاثاء، قمة مجموعة العشرين المخصصة لبحث الوضع في أفغانستان، قال رئيس وزراء إيطاليا إن "الصين وروسيا لم تشاركا في قمة مجموعة العشرين الخاصة بأفغانستان".

هذا ويلتقي وفد من حركة طالبان، الثلاثاء، في الدوحة، مسؤولين أوروبيين وأميركيين، وفق ما أعلن الاثنين أمير خان متّقي، وزير الخارجية في حكومة طالبان.

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي، إن مسؤولين أميركيين وأوروبيين سيلتقون ممثّلين عن السلطات الجديدة في أفغانستان لإجراء محادثات بوساطة قطرية في الدوحة.

وأضافت أن الاجتماع من شأنه أن يتيح للجانب الأميركي والأوروبي معالجة قضايا تشمل توفير ممر آمن للراغبين بالمغادرة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، واحترام حقوق النساء، وتجنّب تحوّل أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.

ويواجه المجتمع الدولي مهمة بالغة الدقة تكمن في توفير المساعدات الطارئة للشعب الأفغاني من دون تقديم أي دعم لحكم طالبان.

وعقدت طالبان، السبت والأحد، اجتماعات مع الولايات المتحدة في قطر، حيث وصفت واشنطن المحادثات بالاحترافية والصريحة.

كما أعلنت طالبان أن الاجتماعات أسفرت عن موافقة الولايات المتحدة على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، إلا أنها رفضت الاعتراف السياسي بحكام طالبان الجدد للدولة.

يذكر أنه منذ سيطرة الحركة على العاصمة كابل منتصف أغسطس الماضي، وضعت واشنطن من ضمن أولوياتها القصوى، ضرورة إلزام طالبان بتعهدها بعدم السماح بأن تصبح أفغانستان مرة أخرى مرتعا للقاعدة أو متطرفين آخرين.