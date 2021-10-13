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أميركا.. فتح الحدود البرية أمام المسافرين المحصّنين بنوفمبر

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الحدود الأميركية الكندية

أميركا.. فتح الحدود البرية أمام المسافرين المحصّنين بنوفمبر

القيود فرضت منذ مارس 2020 على الرحلات الدولية

واشنطن - فرانس برس

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أعلن مسؤول بارز في البيت الأبيض الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة ستفتح اعتباراً من "مطلع نوفمبر" حدودها البرية مع المكسيك وكندا أمام المسافرين المحصّنين ضدّ كوفيد-19 والراغبين بالسفر لأسباب تعتبر غير ضرورية.

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وقال المسؤول إنّ الإدارة الأميركية ستعلن "قريباً جداً عن الموعد الدقيق" لفتح حدودها البرية كما الجوية أمام الرحلات الدولية غير الضرورية للمسافرين المحصّنين.

وكانت الولايات المتّحدة أعلنت في 20 سبتمبر أنّها ستفتح اعتباراً من "مطلع نوفمبر" حدودها الجوية أمام جميع المسافرين الملقّحين ضدّ كوفيد-19 رافعةً بذلك القيود المفروضة منذ آذار/مارس 2020 على الرحلات الدولية والتي كانت تثير استياء عدد من شركائها، خصوصاً الأوروبيون.

وأكّد المسؤول أنّ الحدود البرية والجوية ستفتح "بالتزامن".

وعلى مدى 18 شهراً، فرّق "حظر السفر" مئات آلاف الأشخاص وتسبّب بعدد لا يُحصى من الأحوال الشخصية والعائلية المؤلمة.

وبالنسبة إلى فتح الحدود البرية قال المسؤول إنّ الأمر سيتمّ على مرحلتين: الأولى سيكون فيها التلقيح شرطاً للرحلات غير الضرورية في حين ستظل الرحلات الضرورية مسموحاً بها وفق الشروط السارية منذ أغلقت الحدود، أما الثانية فستبدأ "في مطلع كانون الثاني/يناير 2022 وسيصبح فيها اللقاح شرطاً لا بدّ منه لأي رحلة إلى الولايات المتّحدة سواء ضرورية أم لا.

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