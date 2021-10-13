المبعوث الأميركي: واشنطن مستعدة لكل الخيارات إذا لم ترجع إيران للاتفاق النووي

حذر المبعوث الأميركي إلى إيران روبرت مالي، الأربعاء، من أن "واشنطن مستعدة لكل الخيارات إذا لم ترجع إيران للاتفاق النووي".

وقال مالي إن "الاحتمال كبير أن تتخذ طهران طريقا مختلفا، لذلك يجب الاستعداد".

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وأضاف: "نختلف مع إسرائيل أحيانا، ونتفق على منع إيران من السلاح النووي".

وأوضح المبعوث الأميركي أن بلاده تعتقد أن "أفضل سبيل للمضي قدما هو العودة لاتفاق إيران النووي، وبعد ذلك مناقشة سبل تعزيزه".

ورحب مالي بالحوارات بين إيران ودول خليجية، ولكنه شدد على أهمية "ما سيحدث على الأرض".

هذا وطالبت الخارجية الفرنسية، الأربعاء، إيران بضرورة الوقف الفوري لأنشطتها النووية غير المسبوقة في خطورتها، معتبرا أن إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأقوالها وأفعالها تخلق شكوكا حول نواياها.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، في بيان، الأربعاء، إن "أعمال وأقوال الإدارة الإيرانية الجديدة تضع محل شك نيتها العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن اتفاقها النووي​​​.

وأضافت أن "فرنسا تؤكد مجددا على استعدادها للعودة للمفاوضات في فيينا حول الاتفاق النووي في أي وقت".