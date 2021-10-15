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نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى

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الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (فرانس برس)
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (فرانس برس)

نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى المستشفى

وكالات – العربية.نت

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نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إلى مستشفى في كاليفورنيا للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.

وأضافت شبكة "سي إن إن" أنه يعالج في وحدة للعناية المركزة.

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إلى ذلك، قال المتحدث باسم كلينتون انغيل اورينا، إنه تم قبول الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مركز ايرفين الطبي بجامعة كاليفورنيا بسبب عدوى غير مرتبطة بفيروس كورونا.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن كليينتون "في تحسن" و "معنوياته جيدة".

في السياق، أفاد بيان مشترك مساء الخميس من الدكتور ألبيش أمين، رئيس قسم الطب في مركز ايرفين الطبي، والدكتورة ليزا بارداك، طبيبة كلينتون الأولية الشخصية بأنه "تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة للمراقبة الدقيقة وإعطاء المضادات الحيوية والسوائل الوريدية".

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (فرانس برس)
الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (فرانس برس)

تحت المراقبة

وأضاف البيان أن كلينتون "لا يزال في المستشفى للمراقبة المستمرة".

وقال الأطباء: "بعد يومين من العلاج، يتجه عدد خلايا الدم البيضاء لديه إلى الانخفاض ويستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد"، مضيفين "نأمل أن يعود إلى المنزل قريباً".

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