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مقاتلة روسية تبعد طائرة عسكرية أميركية اقتربت من حدودها

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A Russian Air Force MiG-31 fighter jet flies during the Victory Day parade, marking the 73rd anniversary of the victory over Nazi Germany in World War Two, above Red Square in Moscow, Russia May 9, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin
مقاتلتان روسيتان من طراز "ميغ 31" (أرشيفية)

مقاتلة روسية تبعد طائرة عسكرية أميركية اقتربت من حدودها

روسيا قالت الجمعة إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أميركية وأبعدتها بعد أن حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية في بحر اليابان

موسكو – رويترز

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قال الجيش الروسي اليوم الأحد، إنه دفع بمقاتلة من طراز "ميغ 31" لمرافقة قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي. 1 بي" فوق بحر اليابان، وذلك بعد أيام فقط من وقوع حادث مع مدمرة بحرية أميركية في المنطقة نفسها.

وبحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء، لم تنتهك القاذفة الأميركية الحدود الروسية في تلك المنطقة.

قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي. 1 بي" (أرشيفية)
قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي. 1 بي" (أرشيفية)

وكانت روسيا قد قالت يوم الجمعة، إن إحدى سفنها الحربية طاردت مدمرة أميركية وأبعدتها بعد أن حاولت انتهاك المياه الإقليمية الروسية خلال مناورات بحرية بين روسيا والصين في بحر اليابان، لكن واشنطن نفت حدوث ذلك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان حينها، إن المدمرة الأميركية "تشافي"، التي تعمل في بحر اليابان منذ أيام، "اقتربت من المياه الإقليمية لروسيا" نحو الساعة 08:00 (17:00 بتوقيت غرينتش) الجمعة و"حاولت عبور الحدود".

وأضاف بيان موسكو أن السفينة الروسية المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس" كانت في المنطقة و"أطلقت تحذيراً إلى سفينة أجنبية يتعلق بهذه الأفعال غير المقبولة".

مناورات روسية صينية في بحر اليابان الأسبوع الماضي
مناورات روسية صينية في بحر اليابان الأسبوع الماضي

وتابع أن المدمرة الأميركية "اقتنعت بتصميم الطاقم الروسي على منع انتهاك للحدود الوطنية"، وعادت أدراجها نحو الساعة 17:50 عندما كانت على بعد أقل من 60 متراً" من السفينة "الأميرال تريبوتس".

وتابع أن البحرية الروسية أبلغت السفينة الأميركية بأنها تبحر في منطقة "مغلقة أمام الملاحة بسبب نيران المدفعية في إطار المناورات الروسية الصينية المشتركة جوينت سي 2021".

ورداً على البيان، أكدت البحرية الأميركية أن ما ورد "خاطئ". وقالت في بيان إن السفينة "يو. إس. إس. تشافي" كانت "تنفذ عمليات روتينية في المياه الدولية لبحر اليابان". ووصفت التعامل بين السفينتين بأنه كان "آمناً ومهنياً".

مناورات روسية صينية في بحر اليابان الأسبوع الماضي
مناورات روسية صينية في بحر اليابان الأسبوع الماضي
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واعترفت واشنطن بأن روسيا أبلغت البحارة الأميركيين بمناورات في المنطقة لكنها أكدت أنها كانت مقررة "في وقت لاحق من اليوم".

وأضافت البحرية الأميركية أن مدمرتها "احترمت القوانين والأعراف الدولية"، مؤكدةً أن الولايات المتحدة "ستواصل الطيران والإبحار والعمل حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".

والحوادث مع البحرية الروسية نادرة في المحيط الهادئ. وتسيطر على المنطقة الصين التي لا تنظر بارتياح إلى الدوريات المنتظمة التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المياه الدولية للمنطقة لتأكيد حقوقهم في حرية الملاحة.

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