واشنطن ترحب بخارطة الطريق السودانية لحماية التحول الديمقراطي

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحد ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لـ"حماية التحول الديمقراطي" في بلاده.

وأضاف بلينكن في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" أن الولايات المتحدة "تحث جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية للإعلان الدستوري".

مادة اعلانية

We welcome @SudanPMHamdok’s leadership in laying out a roadmap of principles to sustain the democratic transition in Sudan and urge all stakeholders to take immediate, concrete steps to meet the key benchmarks of the Constitutional Declaration. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2021

وكان حمدوك أعلن يوم الجمعة أنه "وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددا على أن "خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام "محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجه الخلافات.

جاء خطاب حمدوك بعدما حذر مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الإعلامي، العميد الطاهر أبوهاجة، من تأخر اتخاذ القرار بحل الحكومة، في أول تعبير صريح صادر عن مسؤول رسمي في هذا الاتجاه.

وقال في مقال حصلت عليه "العربية.نت": "إن لم يصدر القرار الصعب اليوم فسيكون عصيا غداً حتى القرار الأصعب".

كما اعتبر أن الحكومة الحالية برئاسة عبدالله حمدوك حلت نفسها بيدها، وأصبحت بلا مهام ولا كفاءات ولا أهداف، مُنذ أن تخلت عن الوثيقة الدستورية. وأوضح أن "الحكومة حلت الحبل الذي يربطها بالشعب، وصارت في حي آخر، وباتت كالمنبّت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى"، وفق تعبيره.

يُذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.