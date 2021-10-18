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وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول متأثراً بإصابته بكورونا

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كولن باول
كولن باول

وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول متأثراً بإصابته بكورونا

دبي _ العربية.نت

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توفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول عن عمر يناهز 84 عاما، إثر معاناته من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أعلنته عائلته في بيان.

وقالت العائلة: "توفي الجنرال كولن باول، وزير الخارجية الأميركي الأسبق ورئيس هيئة الأركان المشتركة (الأسبق)، صباح اليوم بسبب مضاعفات مرض كوفيد 19"، وأشارت إلى أنه "قد تم تطعيمه بالكامل".

وأضافت العائلة: "نود أن نشكر الطاقم الطبي في مركز والتر ريد الطبي الوطني على العلاج والرعاية التي قدموها. لقد فقدنا زوجًا رائعًا ومحبًا وأبًا وجدًا وأميركيًا عظيمًا".

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وباول هو أول وزير خارجية أميركي أسود، ولعب دورا بارزا مع العديد من الإدارات الجمهورية في تشكيل السياسة الخارجية الأميركية في السنوات الأخيرة من القرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين.

وكان باول جنديًا متميزًا، وأخذته مسيرته المهنية من الخدمة القتالية في فيتنام إلى أن يصبح أول أسود يتولى منصب مستشار الأمن القومي خلال نهاية رئاسة رونالد ريغان، وأصغر وأول رئيس لهيئة الأركان من أصل إفريقي في عهد الرئيس جورج بوش الأب.

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