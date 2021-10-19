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بلينكن: حل النزاع في اليمن أولوية قصوى لواشنطن

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انتوني بلينكن

بلينكن: حل النزاع في اليمن أولوية قصوى لواشنطن

دبي – العربية.نت

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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده ترحب بالتعاون للتوصل لحل شامل للصراع في اليمن.

وأضاف بلينكن خلال محادثات مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، أن حل النزاع في اليمن أولوية قصوى في السياسة الأميركية.

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كذلك، بحث بلينكن مع المبعوث الأممي تأمين وقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف العملية السياسية بالبلاد.

إنهاء العنف

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن أكد الأحد الماضي، على أهمية إنهاء العنف في اليمن والدخول في عملية سياسية شاملة، تنهي الحرب والمعاناة الإنسانية وتعيد الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.

كما دان المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ الأحد الماضي، الاستهداف الحوثي المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والمسيرات، مؤكداً أن هذا الأمر يعرض مرتكبيه للمساءلة الدولية.

مأرب
مأرب

تصعيد حوثي في مأرب

يأتي ذلك، في وقت صعدت فيه ميليشيات الحوثي من انتهاكاتها خصوصاً في مديرية العبدية في محافظة مأرب، حيث تفرض حصاراً على المدنيين وتنفيذ اعتقالات واسعة في صفوفهم، وذلك في إطار مساعيها للسيطرة على المحافظة.

يشار إلى أن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي باتخاذ موقف حازم إزاء جرائم وانتهاكات ميليشيات الحوثي المروعة بحق أهالي العبدية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للقانون الدولي والإنساني.

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