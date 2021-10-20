.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلينكن: نعمل ما بوسعنا للإفراج عن الرهائن في هايتي

  • الخط
أنتوني بلينكن (أرشيفية من فرانس برس)

بلينكن: نعمل ما بوسعنا للإفراج عن الرهائن في هايتي

الخارجية الأميركية أرسلت فريقا إلى هايتي يعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أن الإدارة الأميركية تبذل قصارى جهدها لتحرير المختطفين الأميركيين في هاييتي.

زوجة اللبناني أليكس صعب المعتقل في أميركا تبكيه وتحتج الأخيرة زوجة اللبناني أليكس صعب المعتقل في أميركا تبكيه وتحتج

وقال في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإكواروي، موريشيو مونتالافو، أن السلطات الأميركية تعمل دون توقف لحل هذه الأزمة.

كما أضاف أن الخارجية الأميركية أرسلت فريقا إلى هايتي يعمل عن كثب مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، الجهة المسؤولة في مثل هذه القضايا، كما أنها تتواصل بشكل مستمر مع الشرطة الوطنية والكنيسة التي تتبعها البعثة التبشيرية بالإضافة إلى الحكومة الهايتية.

مشاكل كبيرة

وأشار الوزير إلى أن هذه الواقعة للأسف تعكس مشكلة أكبر، وهو وضع أمني غير مستدام، حيث تتحكم عصابات بأجزاء من هايتي، ولا يتاح للشرطة الوطنية تنفيذ مهامها في تلك المناطق، وترتبط هذه العصابات بمجموعات وأفراد وأحزاب، أي بوصف آخر، تسيطر على الدولة، وفق قوله.

المخابرات الأميركية
المخابرات الأميركية

كما تابع أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر، وهو بالتأكيد لا يدعم البيئة التي يجب توافرها والعمل الذي يجب تنفيذه، الذي آمل أن يكون متوفرا، (بالإضافة) للاستثمار في شعب هايتي والتقدم الذي يمكن أن يشهده.

ودعا بلينكن إلى إنشاء مجموعات سياسية مختلفة لتشكل نظرة مستقبلية لهايتي.

فدية بـ 17 مليون دولار

يذكر أن تصريحات بلينكن جاءت خلال أول زيارة يجريها لأميركا اللاتينية، بدأها في الإكوادو، الثلاثاء، ومن المتوقع أن يتجه إلى كولومبيا، الأربعاء.

وقبل أيام، أعلن اختطاف ١٦ أميركي وكندي من بعثة تبشيرية دينية في هايتي، وطالبت العصابة، الثلاثاء، بـ17 مليون دولار كفدية مقابل الإفراج عنهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
مفاجأة.. جد للفئران استوطن مصر قبل 34 مليون عام مفاجأة.. جد للفئران استوطن مصر قبل 34 مليون عام
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
فيديو لحمير فيديو لحمير "مسلوخة" يثير الرعب في مصر.. وهذه التفاصيل
بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر! بصحة جيدة.. طفلة الرياض المفقودة تظهر!
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد