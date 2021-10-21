سيناتور أميركي يتهم إيران بتنفيذ هجوم مباشر على قوات بلاده بسوريا 

وجه السيناتور الجمهوري ماركو روبيو نائب رئيس لجنة المخابرات الأميركية في الكونغرس اتهامات إلى النظام الإيراني بتنفيذ هجوم مباشر على قوات بلاده في سوريا.

وقال السيناتور عبر حسابه في تويتر: "هذا الهجوم على القوات الأميركية في سوريا قبل ساعات قليلة يحمل كل الدلائل على أنها ضربة إيرانية مباشرة".

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وفي استهداف هو الأول من نوعه للقاعدة العسكرية، دوت انفجارات في قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي، مساء الأربعاء نتيجة قصف من طائرات مسيرة.

وأكدت المعلومات أن قوات التحالف انتشرت في محيط القاعدة، تزامنًا مع وصول معلومات عن استهداف مقرها بطائرات مسيرة، فيما أفرغ الفصيل المسلح المتواجد فيها المقر من الآليات لنقلها إلى نقاط أخرى تم تجهيزها مع نقاط طبية متنقلة.

That attack on a US military garrison in Syria a few hours ago has all the markings of a direct Iranian strike — Marco Rubio (@marcorubio) October 21, 2021

في حين أفاد مصدر أمني عراقي مرتبط بالتحالف الدولي، بأن 5 طائرات مسيرة مفخخة استهدفت القاعدة في سوريا، مضيفاً أن الهجوم نفذ من داخل الأراضي السورية.

وبعد ساعات من الهجوم، أفاد مسؤولون أميركيون بأن انفجارا وقع عند موقع أميركي في جنوب سوريا، الأربعاء، دون تقارير عن سقوط ضحايا أميركيين جراء الانفجار.

في حين، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، أن قاعدة تعرضت لهجوم منسق ومدروس عبر مسيرات ونيران غير مباشرة، بحسب التقارير الأولية.

كما أوضح المتحدث باسمها بيل أوربان، في بيان، أنه لا إصابات في صفوف الأميركيين في حين يتم التواصل مع الشركاء لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابات لديهم.

وأضاف أن القوات الأميركية تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس وبحق الرد في الزمان والمكان اللذين تختارهما، وفق البيان.