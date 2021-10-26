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اقبضوا على فاوتشي.. هاشتاغ أميركي يصعد لترند في تويتر

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الدكتور أنتوني فاوتشي
الدكتور أنتوني فاوتشي
فيروس كورونا

اقبضوا على فاوتشي.. هاشتاغ أميركي يصعد لترند في تويتر

شارك نشطاء على Twitter في الهاشتاغ الذي يدعو إلى إقالة واعتقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركية

  بندر الدوشي : واشنطن 

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صعدت عبارة "اقبضوا على فاوتشي" إلى ترند في تويتر تحت هاشتاغ #ArrestFauci بعد ظهر يوم الأحد ردًا على الخلافات المتعددة المحيطة بالدكتور أنتوني فاوتشي.

وشارك نشطاء على Twitter في الهاشتاغ الذي يدعو إلى إقالة واعتقال فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأميركية، ردا على التقارير التي تفيد بأن مئات الآلاف من دولارات دافعي الضرائب تم استخدامها لإخضاع الكلاب لاختبارات قاسية قبل قتلها في نهاية المطاف.

وقال المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية NIAID في بيان: "جميع الحيوانات المستخدمة في الأبحاث التي تمولها المعاهد الوطنية للصحة محمية بالقوانين واللوائح والسياسات لضمان استخدام أقل عدد ممكن وأكبر قدر من الالتزام برفاهيتهم".

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وبالإضافة إلى ذلك، تم انتقاد فاوتشي بعد أن بدا أن مسؤولاً في المعاهد الوطنية للصحة (NIH) يؤكد أن دافعي الضرائب قاموا بتمويل أبحاث اكتساب الوظيفة على فيروس كورونا في مختبر في ووهان في الصين على الرغم من ادعاءات فاوتشي المتكررة بأن الأمر لم يكن كذلك.

وفي يوليو، دعا السيناتور الجمهوري راند بول وزارة العدل إلى إصدار إحالة جنائية ضد فاوتشي لكذبه على الكونغرس حول أبحاث اكتساب الوظيفة التي تمولها المعاهد الوطنية للصحة.

وفي رد له قال المعهد الوطني للصحة هذا الأسبوع، إن فاوتشي كان "صادقًا تمامًا" خلال شهادته حول أبحاث اكتساب الوظيفة في الكونغرس.

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