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البيت الأبيض: نتواصل مع دول الخليج للتنسيق بشأن تطورات السودان

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مظاهرات السودان - أرشيفية
السودان

البيت الأبيض: نتواصل مع دول الخليج للتنسيق بشأن تطورات السودان

مجلس الوزراء السعودي دعا إلى الحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية بالسودان

واشنطن - رويترز

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قال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال وثيق مع دول الخليج بشأن الوضع في السودان.

وأضاف أن الولايات المتحدة تنظر في جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل مع الوضع.

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وكان مجلس الوزراء السعودي بحث مستجدات الأحداث في جمهورية السودان، مجدداً الدعوة إلى أهمية ضبط النفس والتهدئة وعدم التصعيد، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية، وكل ما يهدف إلى حماية وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية، والتأكيد على استمرار وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوداني الشقيق ودعمها لكل ما يحقق الأمن والاستقرار والنماء والازدهار لبلاده.

وفي وقت سابق، قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحافي، في ثاني ظهورٍ له بعد التطوات الأخيرة في السودان، إن قوى سياسية أرادت الاستفرادَ بالمشهد في السودان.

وأضاف أن عدم الثقة بين الأطراف الانتقالية، وقع بعد توقيعِ اتفاق السلام في جوبا، كما قال البرهان إن مبادرةَ رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك تم اختطافُها من جانب مجموعة صغيرة، وأن الجيشَ عالج بعضَ الأزمات التي أهملتها الحكومة.

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