السيناتور هاولي يكشف عن تفاصيل خاصة بالانسحاب من أفغانستان 

خلال انسحاب أميركا من أفغانستان في وقت سابق من هذا العام، أصدرت إدارة بايدن توجيهًا بملء طائرات الإجلاء باللاجئين الذين لم يتم فحصهم بشكل صحيح قبل وصولهم إلى أميركا، وفقًا لإيميل داخلي للإدارة كشف عنه يوم الثلاثاء السيناتور الجمهوري جوش هاولي.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 16 أغسطس إلى المسؤولين الأميركيين المشاركين في الخروج من أفغانستان: "يجب أن يتجاوز إجمالي الركاب إلى الولايات المتحدة عدد المقاعد المتاحة".

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السيناتور هاولي، الذي يقول إنه حصل على البريد الإلكتروني من قبل مسؤول أميركي غاضب من فشل إدارة بايدن في فحص اللاجئين الأفغان نشر الرسالة الإلكترونية بعد ظهر الثلاثاء على تويتر.

ويصر هاولي على أن الأفغان الذين تم إجلاؤهم لم يخضعوا للفحص الكامل من خلال مقابلات مكثفة قبل وصولهم إلى الولايات المتحدة.

وكتب هاولي: "تمت مشاركة هذا البريد الإلكتروني معي من قبل مسؤول أميركي كان موجودًا في أفغانستان أثناء عملية الإخلاء، وقد صُدم بفشل الإدارة في فحص الأفغان قبل إجلائهم. أوامر من جو بايدن لملء الطائرات حتى بدون فحص".

ويقدم البريد الإلكتروني الرئاسي بعضًا من أقوى الأدلة حتى الآن على أن إدارة بايدن قررت التخلي عن إجراءات التدقيق المناسبة في اندفاعها لإجلاء عشرات الآلاف الأفغان بعد استيلاء طالبان على السلطة بعد أسابيع قليلة من انسحاب الجيش الأميركي من الدولة.

وضغط هاولي على القضية يوم الثلاثاء خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ مع كولين كال، وكيل وزارة الدفاع لسياسة الدفاع والمسؤول الإداري المسؤول إلى حد كبير عن الإشراف على إخلاء إدارة بايدن الفاشل.

وقال هاولي: "نحن نعلم الآن أن لدينا مشاكل كبيرة في فحص الأشخاص الذين تم إحضارهم إلى هذا البلد، والذين تم إجلاؤهم ونقلهم إلى هذا البلد. لذلك، قدمت شهادتك في سبتمبر أن أولئك الذين تم إجلاؤهم 116.700 شخص ليسوا مواطنين ولا نعرف الكثير عمن هم هؤلاء الأشخاص؟".

ليرد كال على أسئلة هاولي، إن حوالي 84 في المائة من الأفغان الذين تم إجلاؤهم من قبل إدارة بايدن يعتبرون معرضين للخطر في ظل حكم طالبان. وأضاف كال: "إنه مزيج من الكثير من الفئات المختلفة".