بكين ترد على واشنطن: تايوان لا تملك حق المشاركة بالأمم المتحدة    

قالت بكين الأربعاء إن تايوان "لا تملك الحق" في المشاركة في الأمم المتحدة، رافضة دعوة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى ذلك.

وكان بلينكن دعا الثلاثاء إلى "مشاركة كبيرة" لتايوان في الأمم المتحدة، وهو اقتراح غير مقبول بالنسبة إلى بكين التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها.

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وقال ما شياوغوانغ الناطق باسم مكتب شؤون تايوان في بكين خلال إيجاز إعلامي "الأمم المتحدة منظمة حكومية دولية تتألف من دول تتمتع بسيادة"، مشددا على أن "تايوان جزء من الصين".

وتعتبر بكين تايوان التي فر إليها القوميون المهزومون في البر الرئيسي نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949، مقاطعة تابعة لها.

وأضاف ما أن جمهورية الصين الشعبية هي "الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها" وحض السياسيين في تايبيه على التخلي عن فكرة الاعتماد على واشنطن من أجل الاستقلال.

وقال بلينكن الثلاثاء إن "مشاركة تايوان الهادفة في نظام الأمم المتحدة ليست قضية سياسية بل براغماتية".