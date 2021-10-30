.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بلينكين: سنستعمل كل الوسائل لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها

  • الخط
أنتوني بلينكن - (رويترز)

بلينكين: سنستعمل كل الوسائل لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها

"الإدارة الأميركية حيّدت كيانين و4 أفراد متورطين"

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، لتكثف بذلك الضغط على طهران قبيل إعادة إطلاق المفاوضات النووية، شدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين، على أن بلاده ستستخدم كل أداة مناسبة لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها الخبيثة.

بايدن وماكرون يتفقان على منع إيران من تطوير النووي أميركا بايدن وماكرون يتفقان على منع إيران من تطوير النووي

وأضاف في تغريدات عبر تويتر، السبت أن أميركا تعمل لمنع وردع وتفكيك الشبكات التي تزود إيران بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

كما لفت إلى أن الإدارة الأميركية حيّدت كيانين و4 أفراد متورطين في أنشطة إيران للدرون المزعزعة للاستقرار.

أتت هذه التطورات بعدما أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على برنامج إيران للطائرات المسيّرة، لافتة إلى أن الحرس الثوري زود حزب الله اللبناني وحركة حماس والحوثيين وإثيوبيا بطائرات مسيّرة استُخدمت لمهاجمة القوات الأميركية والملاحة الدولية في المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

مزيد من الضغط

كما طالت تلك العقوبات شركتا بارت سيفا وأوجي برفاز مادو نفار، فضلا عن سعيد أغاجاني الذي يشرف على قيادة الطائرات المسيّرة والمدرج على قائمة سوداء أميركية أخرى، وعبدالله محرابي وهو مسؤول كبير آخر في الحرس الثوري .

وتم تجميد أصولهما في الولايات المتحدة وسيمنعان من الوصول إلى النظام المالي الأميركي.

يشار إلى أن هذه التطورات أتت متزامنة مع تصريحات لمسؤولين أميركيين أكدوا أن إدارة الرئيس بايدن تناقش هذه الأيام، فرض مزيد من العقوبات على طهران بينما يلتقي الرئيس حلفاءه الرئيسيين على هامش مجموعة العشرين، وذلك وفقاً لما نقلته مصادر رفيعة لشبكة CNN.

مفاوضات فيينا (أرشيفية - فرانس برس)
مفاوضات فيينا (أرشيفية - فرانس برس)

مفاوضات قريبة

كما أتت بعد أن أعلنت إيران استعدادها لاستئناف المفاوضات النووية، المتوقفة منذ يونيو الماضي في فيينا، أواخر نوفمبر المقبل.

وتهدف هذه المحادثات خصوصاً إلى رفع العقوبات التي تفرضتها واشنطن مقابل عودة طهران إلى الالتزام بالقيود التي نص عليها الاتفاق المبرم عام 2015.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق فيديو.. امرأة تقطع حبلاً تعلق به عاملا طلاء بارتفاع شاهق
انظر إلى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يقلد القذافي انظر إلى مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يقلد القذافي
الأكثر قراءة
صورة تفطر القلب.. لاجئة سورية تبكي مادة يدها لجارتها صورة تفطر القلب.. لاجئة سورية تبكي مادة يدها لجارتها
إليسا لجورج قرداحي: إليسا لجورج قرداحي: "برقبتك مسؤولية بلد بكاملو"
روجينا تحرج زوجها على الهواء.. لماذا ارتبك أشرف زكي؟ روجينا تحرج زوجها على الهواء.. لماذا ارتبك أشرف زكي؟
دراسة تثبت المخاوف.. التلقيح لا يمنع نشر العدوى دراسة تثبت المخاوف.. التلقيح لا يمنع نشر العدوى
والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب.. ويكشف سر طلاقها الأول والد ياسمين صبري يتهمها بالكذب.. ويكشف سر طلاقها الأول
الأزمة مستمرة.. عزلة عربية أمام لبنان ومطالبات بإقالة قرداحي الأزمة مستمرة.. عزلة عربية أمام لبنان ومطالبات بإقالة قرداحي
قبل أن تذهب
السعودية تسلم إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين.. وكونتي: هدفنا إنعاش الاقتصاد
السعودية تسلم إيطاليا رئاسة مجموعة العشرين.. وكونتي: هدفنا إنعاش الاقتصاد
اكتشف المزيد