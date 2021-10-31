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ضبط مهاجرين حاولوا العبور من المكسيك لأميركا سباحةً

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U.S. Border agents patrol the Pacific Ocean where the U.S. Mexico border wall enters the water at Border Field State Park in San Diego, California, U.S. November 20, 2018. REUTERS/Mike Blake
دورية بحرية لحرس الحدود الأميركي عند نقطة "بوردر فيلد ستيت بارك" على حدود المكسيك (أرشيفية)

ضبط مهاجرين حاولوا العبور من المكسيك لأميركا سباحةً

حرس الحدود الأميركي احتجز 36 مواطناً مكسيكياً بالغاً بعد محاولتهم السباحة لتفادي حاجز حدودي في سان دييغو

سان دييغو – أسوشيتد برس

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لقي شخص واحد حتفه، بينما تم انتشال 13 آخرين من المحيط الهادئ، بعد أن حاولت مجموعة كبيرة من الأشخاص عبور الحدود من المكسيك إلى الولايات المتحدة بالسباحة حول حاجز حدودي في سان دييغو.

وقالت دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان السبت إنه تم إخطار عناصر حرس الحدود الأميركية في حوالي الساعة 11:30 مساء الجمعة بأن ما يقرب من 70 شخصاً يحاولون السباحة من تيخوانا بالمكسيك إلى داخل الولايات المتحدة عند نقطة بوردر فيلد ستيت بارك.

وأوضح المسؤولون أن عناصر الحدود عثروا على امرأة فاقدة الوعي يُعتقد أنها كانت ضمن المجموعة، مشيرين إلى أنهم حاولوا إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي لها لكن دون جدوى.

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من جهتها، قالت دورية حرس الحدود إن عناصرها احتجزوا 36 مواطناً مكسيكياً بالغاً، من بينهم 13 شخصا جرى انتشالهم من المياه بواسطة خفر السواحل الأميركي. وتم نقلهم جميعاً إلى مركز قريب لحرس الحدود لمتابعة الإجراءات.

وواصلت وكالات أميركية متعددة العمل في المنطقة، منها دائرة الإطفاء في سان دييغو ودائرة المحميات في ولاية كاليفورنيا. بحثاً عن مهاجرين آخرين. ولم يبلغ المسؤولون عن وقوع إصابات بين المهاجرين باستثناء السيدة التي توفت.

ويقوم مكتب "المسؤولية المهنية" التابع لدائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية حالياً بالتحقيق في الواقعة.

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