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لافروف: أميركا تسعى لاستخدام أراضي الهند لأغراض عسكرية

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Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a meeting with Chinese Foreign Minister Wang Yi on the sidelines of the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
أفغانستان

لافروف: أميركا تسعى لاستخدام أراضي الهند لأغراض عسكرية

وزير الخارجية الروسي: بوتين "حذّر" بايدن من نشر قواعد عسكرية أميركية في آسيا الوسطى لضرب أفغانستان

العربية.نت

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، إن واشنطن "تحاول إقناع الهند" بالسماح لها باستخدام أراضيها "لأغراض عسكرية".

كما كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر نظيره الأميركي جو بايدن من "محاولات نشر قواعد عسكرية أميركية في آسيا الوسطى لاستخدامها لضرب مواقع في أفغانستان".

مناورات عسكرية روسية جرت هذا الصيف في آسيا الوسطى على حدود أفغانستان، وتحديداً في طاجيكيستان حيث تمتلك روسيا قاعدة عسكرية
مناورات عسكرية روسية جرت هذا الصيف في آسيا الوسطى على حدود أفغانستان، وتحديداً في طاجيكيستان حيث تمتلك روسيا قاعدة عسكرية

في سياق متصل، أكد لافروف أن روسيا اقترحت على الأمم المتحدة عقد مؤتمر حول تقديم المساعدات لأفغانستان "في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن عمل الوكالات الدولية يواجه عراقيل في أفغانستان بسبب تغير النظام، فيما يتردد المانحون في العمل مع حركة طالبان.

عناصر من طالبان في قندوز بأفغانستان
عناصر من طالبان في قندوز بأفغانستان
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واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاماً.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.

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