لافروف: أميركا تسعى لاستخدام أراضي الهند لأغراض عسكرية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين، إن واشنطن "تحاول إقناع الهند" بالسماح لها باستخدام أراضيها "لأغراض عسكرية".

كما كشف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر نظيره الأميركي جو بايدن من "محاولات نشر قواعد عسكرية أميركية في آسيا الوسطى لاستخدامها لضرب مواقع في أفغانستان".

مادة اعلانية

في سياق متصل، أكد لافروف أن روسيا اقترحت على الأمم المتحدة عقد مؤتمر حول تقديم المساعدات لأفغانستان "في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن عمل الوكالات الدولية يواجه عراقيل في أفغانستان بسبب تغير النظام، فيما يتردد المانحون في العمل مع حركة طالبان.

واستولت طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس الماضي بالتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة من البلاد بعد حرب استمرت 20 عاماً.

وتسعى طالبان إلى نيل اعتراف دولي بشرعية سلطتها في أفغانستان والحصول على مساعدات لتجنيب البلاد كارثة إنسانية وتخفيف الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها.