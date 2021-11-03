بتوقيت حرج لبايدن وحزبه.. فوز جمهوري في فرجينيا

فاز المرشح الجمهوري غلين يونغكين، الأربعاء، في الانتخابات التي أجريت لاختيار حاكم لولاية فرجينيا، بحسب ما أفادت محطات تلفزة أميركية، في اقتراع يُنظر إليه على أنه اختبار للديمقراطيين وللرئيس جو بايدن.

فقد أظهر فرز أكثر من 95% من الأصوات، تقدم يونغكين بـ2.7 نقطة على الديمقراطي تيري مكوليف. وإثر هذه النتائج، أعلنت قناتا "إن بي سي" و"إيه بي سي" فوز المرشح الجمهوري، وفق فرانس برس.

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ولا شك أن هذا الاستحقاق يشكل اختباراً تمهيدياً لانتخابات منتصف الولاية بالنسبة للحزب الديمقراطي.

"سنفوز".. حتى لو

وقبل إغلاق مراكز الاقتراع، قال بايدن من غلاسكو حيث يشارك في مؤتمر "كوب 26" للمناخ: "سنفوز" في هذه الانتخابات حتى لو كانت النتائج "متقاربة"، داعياً الديمقراطيين إلى التصويت.

كما أضاف متحدثاً إلى الحشد المتجمع في أرلينغتون، وهي مدينة في ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن: "كانت لديكم الشجاعة والحكمة لرفض التطرف الذي يهيمن الآن على الحزب الجمهوري في كل أنحاء أميركا"، مؤكداً أن "الحزب الجمهوري اليوم لا يدافع عن أي شيء سوى الاستمرار في خفض ضرائب الشركات الأغنى والأقوى".

"حركة تقودونها جميعكم"

فيما قال يونغكين لمؤيديه عند إعلان أولى النتائج إن الأمر "لم يعد منذ وقت طويل حملة انتخابية بل بدأ يتحول إلى حركة تقودونها جميعكم".

يذكر أنه قبل أيام قليلة من الانتخابات، ظهر الرئيس الأميركي في أرلينغتون إلى جانب مكوليف.

بدء تراجع الثقة

وقبل بايدن، قام باراك أوباما والسيدة الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس بحملات من أجل مكوليف الذي كانت نتائج استطلاعات الرأي بشأنه متقاربة مع يونغكين.

يشار إلى أن تلك الانتخابات جرت فيما بدأت الثقة بالرئيس تتراجع بشكل مطرد بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان هذا الصيف، فضلاً عن عدم الوفاء بوعوده بالقضاء السريع على وباء كوفيد-19، ما دفع البيت الأبيض إلى اتخاذ تدابير ملزمة ما زالت توسع الانقسامات في البلاد بشأن التطعيم أو التدابير الصحية الأخرى.