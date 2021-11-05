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البحرية الأميركية: ناقلة فيتنام التي احتجزتها إيران لم تطلب مساعدتنا

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الناقلة قرب ميناء بندر عباس
الناقلة قرب ميناء بندر عباس
ميليشيات إيران

البحرية الأميركية: ناقلة فيتنام التي احتجزتها إيران لم تطلب مساعدتنا

مسؤول أميركي: ما قام به الحرس الثوري تجاه الناقلة غير قانوني

دبي _ العربية.نت

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قالت البحرية الأميركية لـ"العربية"، إنها لم تتلق أي طلب مساعدة من ناقلة النفظ الفيتنامية يوم 24 من أكتوبر بعد احتجازها من طرف إيران.

واعتبر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق، أن ما قام به الحرس الثوري تجاه الناقلة غير قانوني، مع التأكيد على أن الناقلة الفيتنامية كانت تنقل نفطا إيرانيا وكانت قبالة السواحل الإيرانية، وليس في المياه الدولية.

وطلبت فيتنام من إيران توضيحا رسميا حول احتجاز ناقلتها النفطية تحت تهديد السلاح.

وأفاد موقع "تانكر تراكرز"، المتتبع لحركة السفن والناقلات، الخميس، أن بيانات نظام متابعة الناقلة الفيتنامية تناقض رواية الحرس الثوري الإيراني، مؤكداً أن بيانات الناقلة الفيتنامية لا تشير لأي علاقة مع قوات أميركية كما زعمت إيران.

وقال "تانكر تراكرز" إن الناقلة الفيتنامية المحتجزة حملت نفطا من إيران للصين في يونيو الماضي، مشيراً إلى أن ناقلة النفط الفيتنامية أمضت 6 أسابيع قبالة سواحل الصين التي رفضت الحمولة.

ونوه الموقع بأن الصين رفضت شحنة النفط الإيرانية فيما يبدو تطبيقا للعقوبات الدولية، وأن ناقلة النفط الفيتنامية عادت من الصين في مسار إلى إيران بعد رفض شحنتها.

وأشار إلى أن وجهة ناقلة النفط التي قالت إيران إنها احتجزتها كانت إلى ميناء بندر عباس.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الخارجية في فيتنام أنها تجري "محادثات مع إيران بشأن ناقلة النفط المحتجزة" قبالة إيران.

موقع تتبع يكشف التفاصيل.. إيران تحتجز ناقلة نفط فيتنامية إيران موقع تتبع يكشف التفاصيل.. إيران تحتجز ناقلة نفط فيتنامية

وأكدت الخارجية الفيتنامية أن 26 بحارا على ناقلة النفط التي تمت السيطرة عليها قبالة إيران، بصحة جيدة.

وكشف موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، أن إيران تنقل النفط من الناقلة الفيتنامية التي استولت عليها لأخرى تابعه لها.

وقال الموقع: "إيران تنقل نحو 700 ألف برميل نفط من الناقلة التي استولت عليها في بحر العرب".

وأفاد الموقع، الأربعاء، أن ناقلة النفط "ساوثيس" التي تقول إيران إنها اقتادتها من بحر عُمان إلى مياهها الإقليمية كانت تنقل خاما إيرانيا إلى الصين، ولكنها عادت بعدما رفضت بكين الشحنة.

وأضاف الموقع أن الناقلة فيتنامية وترفع علم فيتنام ولا علاقة للأميركيين بها، وأنها كانت تبحر صدفة قرب دورية للبحرية الأميركية قبل أن يتم اقتيادها إلى إيران من قبل الحرس الثوري في الشهر الماضي.

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