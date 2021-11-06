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فيديو.. مقتل 8 وجرح آخرين بتدافع بحفل بتكساس الأميركية

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خلال محاولة إسعاف جريحة

فيديو.. مقتل 8 وجرح آخرين بتدافع بحفل بتكساس الأميركية

رويترز

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ذكرت وسائل إعلام أميركية نقلا عن السلطات، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في ليلة افتتاح مهرجان أستروورلد للغناء والموسيقى في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، مساء الجمعة.

وذكرت قناة تابعة لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) أنه لم يتضح بعد حتى الآن ما حدث تحديدا ولا عدد المصابين ولا كيف حدثت الإصابات.

وكانت إدارة الإطفاء بمدينة هيوستن قد ذكرت في تغريدة سابقة، أن وحداتها انتقلت لموقع قرب مجمع إن.آر.جي بارك بعد تلقي بلاغات عن عدد من الإصابات بين مدنيين.

وقال رئيس الإطفاء في هيوستن، صامويل بينا، للصحفيين إن ضغط الجماهير على المسرح حدث في الساعة التاسعة مساءالجمعة بالتوقيت المحلي أثناء أداء ترافيس سكوت.

وأضاف "بدأ الحشد يتكثف باتجاه مقدمة المنصة، مما تسبب في بعض الذعر، وبدأ يتسبب في بعض الإصابات. بدأ الناس في السقوط، وفقدوا الوعي، وخلق ذلك مزيدا من الذعر".

وتم إلغاء العرض بعد فترة وجيزة من إصابة العديد من الأشخاص.

وقال بينا إن المسؤولين نقلوا 17 شخصا إلى المستشفى، بينهم 11 يعانون من سكتة قلبية. كما تم علاج العديد من الأشخاص في مكان الحادث، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني.
أشار بينا إلى أن ما يقرب من 50 ألف شخص حضروا المهرجان.

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