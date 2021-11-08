هل يلجأ بايدن للاحتياطي النفطي لمواجهة ارتفاع سعر البنزين؟

أعلنت وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم، اليوم الأحد، إن الرئيس جو بايدن يبحث في الاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للبلاد لمواجهة ارتفاع أسعار النفط.

وتأتي هذه التصريحات على شبكة "سي إن إن" بعد أن قررت أوبك + الأسبوع الماضي الالتزام بزيادة معتدلة في الإنتاج، والتي من المرجح أن تبقي أسعار النفط الخام مرتفعة.

مادة اعلانية

كما أكدت مجددًا أن بايدن على علم بالوضع، مضيفة أن الرئيس "يبحث في جميع الأدوات التي لديه". وقالت الوزيرة "بالطبع يشعر الرئيس بالإحباط لأنهم لا يستطيعون التحكم في سعر البنزين لأنه سوق عالمي".

وأضافت "يمكنك المطالبة بزيادة المعروض وهو ما فعله وأوبك تتحكم في جدول الأعمال فيما يتعلق بأسعار النفط"، وتابعت "أوبك كارتل وتسيطر على أكثر من 50% من إمدادات البنزين."

فيما أشارت صحيفة "بوليتيكو" إلى أن الاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار المستهلك ، حيث يستخدم بشكل أكثر شيوعًا لمعالجة اضطرابات الإمداد.