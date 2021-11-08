.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد تحذيرات من وجود قنابل.. إخلاء ثلاث جامعات أميركية

  • الخط
A NYPD car patrols an area in Brooklyn, New York, Sept. 7, 2020. (Reuters)
شرطة نيويورك - أرشيفية

بعد تحذيرات من وجود قنابل.. إخلاء ثلاث جامعات أميركية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أخلت ثلاث جامعات في ولايتي نيويورك ورود أيلاند أجزاء من حُرُمها الجامعية يوم الأحد بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل داخل عدة مبان.

وفي سلسلة تغريدات، طلبت جامعة كورنيل في إيثاكا بنيويورك من الطلاب والموظفين والزائرين مغادرة بعض مباني الجامعة على الفور وتجنب الحرم الجامعي المركزي بعد أن تلقت الشرطة المحلية تحذيرا عبر الهاتف من وضع قنابل في تلك المباني.

ترمب يعتقد أن الممثل بالدوين قتل مديرة تصوير فيلمه عمدا ثقافة وفن ترمب يعتقد أن الممثل بالدوين قتل مديرة تصوير فيلمه عمدا

كما قالت الجامعة الخاصة التي تضم 21 ألف طالب "من فضلكم لا تتصلوا بشرطة كورنيل إلا إذا كانت لديكم حالات طوارئ".

وبعد تلقي تهديد عبر الهاتف بوجود قنبلة أيضا، أخلت جامعة براون في بروفيدنس بولاية رود أيلاند عددا من المباني، وذلك بحسب
ما قاله متحدث باسم الجامعة في رسالة بالبريد الإلكتروني.

كما أخلت جامعة كولومبيا التي تضم 31 ألف طالب عدة مبان في حرمها الجامعي بمدينة نيويورك بعد أن تلقت تحذيرات من وجود قنابل.

وقالت على تويتر، بعد أكثر من ساعتين، إن شرطة نيويورك وجدت أن التهديدات ليست ذات مصداقية وأعيد فتح المباني.

ويوم الجمعة، تلقت جامعة ييل في نيو هافن بكونيتيكت تهديدات بوجود قنابل تبين لاحقا أنها ليست ذات مصداقية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
الأكثر قراءة
جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح! جديد جريمة الإسماعيلية.. اعترافات صادمة للسفاح!
بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما بعد انتحار طالبي الطب والهندسة.. جامعية مصرية تلحق بهما
احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم احذروا أكل المكسرات قبل نقعها.. هذا ما تفعله بالجسم
فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي فاتن موسى تفجر مفاجأة عن عقد زواجها من مصطفى فهمي
جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها جريمة مفجعة في مصر.. أطفال فشلوا باغتصاب رضيعة فقتلوها
تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين! تفاصيل صاعقة عن سفاح الإسماعيلية.. كان ينوي قتل 2 آخرين!
قبل أن تذهب
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
مواصفات فريدة لطائرة جديدة صديقة للبيئة
اكتشف المزيد