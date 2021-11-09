من موسكو.. مدير المخابرات الأميركي يستطلع نوايا روسيا

أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز، محادثات نادرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع الماضي، لنقل مخاوف الولايات المتحدة "الجادة" بشأن التعزيزات العسكرية الروسية على طول الحدود الأوكرانية ومحاولة تحديد النوايا الروسية حسبما قال مصدران مطلعان لشبكة "CNN".

وأكد المتحدث باسم بوتين أنه كانت هناك مناقشات.

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وذكر التقرير أن زيارة بيرنز للعاصمة الروسية جاءت في وقت يتزايد فيه القلق بين بعض المسؤولين الأميركيين بشأن احتمال تدخل عسكري روسي موسع في أوكرانيا.

وقال أحد المصادر لشبكة "CNN" إن الولايات المتحدة لديها "مخاوف جدية" بشأن الحشد الروسي ، مضيفًا: "سيكون من الغباء ألا نفكر في احتمال غزو أو توغل".

وردا على سؤال حول الموضوعات التي تم التطرق إليها قال بيسكوف عبر الهاتف إنها "حول العلاقات الثنائية والوضع المتأزم في الممارسة الدبلوماسية وتبادل وجهات النظر حول النزاعات الإقليمية". وأضاف بيسكوف "بالطبع ، تم التطرق أيضًا إلى قضايا الأمن السيبراني".

وتختلف التقييمات حول دوافع روسيا على نطاق واسع داخل الإدارة، حيث قالت بعض المصادر لشبكة "CNN" إنهم يعتقدون أن روسيا يمكن أن تستعد لغزو أوكرانيا بينما يشير آخرون إلى أنهم يجرون تمرينًا، أو يحاولون ببساطة ترهيب أوكرانيا.

وبشكل علني قللت أوكرانيا من أهمية فكرة أن روسيا تعزز وجودها العسكري بالقرب من الحدود بما يتجاوز المستويات العادية. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الثلاثاء إن روسيا "أرست ممارسة" لنقل وتكديس الوحدات العسكرية لغرض الحفاظ على التوتر في المنطقة والضغط السياسي على الدول المجاورة ".

وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "Maxar Technologies" الأسبوع الماضي نوع التحركات للقوات والمعدات الروسية التي يشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق بشأنها.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأميركيين إن الصور تظهر القوات والدبابات والمدفعية الروسية تحتشد بالقرب من بلدة يلنيا الروسية، وإن إدارة بايدن قلقة أكثر مما كانت عليه في الربيع من احتمال قيام روسيا بغزو.

وأرسل الرئيس بايدن بيرنز إلى موسكو يوم الثلاثاء في محاولة لمنع أي نوع من التصعيد، حيث التقى بمسؤولي الكرملين لمحاولة ردع أي خطط لشن هجوم من خلال إبلاغهم أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب تحركات القوات، وفقًا لأشخاص تم إطلاعهم.

كما أشار بيرنز إلى مخاوف الولايات المتحدة من أن روسيا على وشك استخدام صادراتها من الغاز كوسيلة ضغط ومن المتوقع أن تعاني أوكرانيا ودول أوروبية أخرى من أزمات الطاقة في الشتاء.