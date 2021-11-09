ترمب يكشف عن موعد اتخاذ قراره للترشح للرئاسة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه سينتظر "على الأرجح" حتى بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 ليعلن رسميًا ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024.

وقال ترمب عما إذا كان سيلتزم بهذا الجدول الزمني: "هذا لا يعني أنني سأفعل. ربما يكون هذا مناسبًا، لكن الكثير من الناس ينتظرون اتخاذ هذا القرار". وأضاف الرئيس السابق أن "الكثير من الأشخاص العظماء الذين يفكرون في الترشح ينتظرون هذا القرار ، لأنهم لن يترشحوا إذا ركضت".

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وأوضح قائلا عن مرشحي الحزب الجمهوري في البيت الأبيض: "لدينا الكثير، وكلهم أسماء جيدة للغاية، لكن جميعهم تقريبًا قالوا إنني إذا ترشحت، فلن يعلنوا ترشيحهم أبدًا"، مضيفا "هذا لطيف، لأنه يظهر درجة كبيرة من الولاء والاحترام".

وبالنسبة إلى المرشح المحتمل، قال ترمب إن هناك "الكثير من الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري".

وعندما سُئل عما إذا كان سيفكر في أمر حاكم فلوريدا رون ديسانتيس كنائب له، قال ترمب: "إنه رجل طيب، لكن لدينا الكثير من الأشخاص العظماء، لقد كان جيدًا".

وفي معرض حديثه عما إذا كان سيأخذ في الاعتبار السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، قال الرئيس السابق إنها "تخرج عن المسار بين الحين والآخر وتعود وهذا أمر لطيف".

وقال ترمب: "قالت إنها لن ترشح نفسها أبدًا إذا ترشحت، وهو ما أعتقد أنه علامة جيدة على الاحترام. لقد كنت جيدًا معها، اعتقدت أنها قامت بعمل جيد جدًا فيما فعلته مع الأمم المتحدة. لقد قامت بعمل ممتاز"، مضيفا "لكن هناك الكثير من الأشخاص الجيدين حقًا وسيكونون رائعين في ذلك. لذا كما تعلم، من المبكر جدًا الحديث عن ذلك".