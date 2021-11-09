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تيد كروز يحدد شروط انفصال تكساس: سنأخذ ناسا والجيش والنفط

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السيناتور تيد كروز خلال الحدث
أميركا وبايدن

تيد كروز يحدد شروط انفصال تكساس: سنأخذ ناسا والجيش والنفط

السيناتور الجمهوري أكد ضرورة انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة إذا قام الديمقراطيون بتدمير البلاد، ولكنه أضاف أنه "ليس مستعداً للتخلي عن أميركا"

العربية.نت

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أكد السيناتور الجمهوري تيد كروز ضرورة انفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة إذا قام الديمقراطيون بتدمير البلاد "بشكل أساسي"، ولكنه أضاف أنه "ليس مستعدا للتخلي عن أميركا" بعد.

واعتبر كروز، أثناء حديث في مؤتمر "تكساس ايه اند إم" Texas A&M الذي عقد مؤخرا، أن الأمور قد تصل إلى "نقطة ميئوس منها" إذا تمكن الحزب الديمقراطي من "التعطيل وتدمير البلاد بشكل أساسي" وتعديل نظام المحكمة العليا و"تحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية وإضفاء الفيدرالية على الانتخابات مع توسيع نطاق التزوير فيها بشكل كبير".

وجاء ذلك في معرض رد السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس على سؤال طرحه طالب من الحشد سأله عن شعوره تجاه الحركة الانفصالية في تكساس.

السيناتور تيد كروز خلال الحدث
السيناتور تيد كروز خلال الحدث

وأشار كروز إلى أنه ليس مستعدا للتخلي عن أميركا و"يحب هذا البلد"، مضيفا أن تكساس تتحمل "مسؤولية إضافية" أمام الولايات المتحدة كونها "قوة مذهلة تمنع أميركا من الخروج إلى الهاوية وأنها تحافظ على قيم أميركا الراسخة".

وشدد على أن الدولة ليست في المرحلة التي تستدعي انفصال تكساس، وبينما لا يدعم الحركة الانفصالية، "يتفهم المشاعر الكامنة وراءها".

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وقال كروز: "لم نصل إلى ذلك بعد، وإذا كانت هناك نقطة ميئوس منها، فأعتقد أننا سنأخذ ناسا، والجيش، والنفط"، وسط ضحك وتصفيق الحضور.

وأكدت حركة تكساس القومية أو "تيكيست" أن مهمتها هي "تأمين وحماية الاستقلال السياسي والثقافي والاقتصادي لأمة تكساس واستعادة وحماية جمهورية دستورية وحقوق أصيلة لشعب تكساس".

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